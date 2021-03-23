В Украине много льготников, которые имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. С 1 октября 2019 года была введена монетизация льгот. Стало возможным получать деньги на руки и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Но до сих пор большая часть получателей пользуется безналичной формой оплаты. Министерство социальной политики призывает брать льготы «живыми» деньгами и объясняет преимущества оплаты наличными.

В зависимости от категории льготника, законодательство предоставляет разные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг – от 25% до 100%.

При этом действуют две модели денежной формы предоставления льгот:

безналичная – сумма льготы зачисляется на счет Министерства соцполитики в «Ощадбанке» (на персональный аккаунт получателя льготы), а оттуда в определенной последовательности перечисляется поставщикам услуг;

наличная – сумма льготы перечисляется ежемесячно непосредственно на личный счет получателя льготы в банке или выплачивается ему через почтовое отделение.

На сегодняшний день льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 1,8 миллиона человек. И большая их часть – в безналичной форме. Может, потому что так привычнее: главное – заплатить свою часть платежа, а следить за процессом в целом должны работники социальной службы. Но привычно – не всегда хорошо. Как, например, в случае получения льгот «живыми» деньгами. О преимуществах такого механизма напоминают в Минсоцполитики.

Во-первых, механизм предоставления льгот населению в денежной форме, введенный в 2019 году, предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам независимо от фактического потребления услуг.

Во-вторых, при потреблении жилищно-коммунальных услуг в объемах меньших, чем социальные нормативы, сэкономленные средства можно использовать по своему усмотрению.

При безналичной форме получения льгот сэкономленные средства можно получить только один раз в год, после окончания отопительного сезона.

Ранее мы рассказывали о том, как Украине действуют новые правила получения льгот и субсидий.

***

Что нужно для монетизации льгот?

Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (для жителей области – в Центр предоставления административных услуг или в органы исполнительной власти ОТГ) с соответствующим заявлением. В заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, куда будут перечисляться деньги.

Три факта о льготах на коммуналку и льготниках

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме (наличной или безналичной). А льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – предоставляются один раз в год в денежной наличной форме.

Льготники, которые получают наличные, обязаны ежемесячно и в полном объеме оплачивать стоимость фактически потребленных услуг.

Если право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют несколько льготников, льгота рассчитывается одному из них – на больший по размеру процент скидки, с учетом размера льгот других льготников.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине хотят монетизировать льготы на проезд. Чего нам ждать от этого решения?