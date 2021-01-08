В конце декабря правительство вынесло постановление, предусматривающее изменения в ряде важных документов. Они касаются предоставления субсидий и льгот, расчета совокупного дохода семьи при назначении государственной помощи, уточнения норм потребления тепловой энергии. Кроме того, новые правила затрагивают сферу отношений льготников и получателей субсидий с «Ощадбанком», а также ряд других серьезных моментов. Возможно, некоторые семьи, у которых ранее не было права на субсидию, теперь смогут ее получать. А это, с учетом сложностей сегодняшнего времени, было бы хорошим подспорьем.

Постановление Кабинета Министров № 1282 от 16 декабря 2020 года («О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины») вступило в силу 24 декабря. Вместе с тем в тексте документа сказано следующее: «Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 ноября 2020 года». То есть по сути оно «заработало» задним числом, и об этом не стоит забывать. Рассмотрим основные изменения, которые имеют непосредственное отношение к получателям субсидий и льготникам.

Субсидии: ограничений стало меньше

У кого появился шанс воспользоваться помощью государства на оплату коммунальных услуг?

Субсидия может быть предоставлена домохозяйству, если в его составе есть лица, официально работающие за рубежом , а именно – в странах, с которыми Украина не заключала договор о социальном обеспечении. Эта норма распространяется также на членов семьи, которые находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и документально подтвердили факт такого ухода.

а именно – в странах, с которыми Украина не заключала договор о социальном обеспечении. Эта норма распространяется также на членов семьи, которые находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и документально подтвердили факт такого ухода. На получение субсидии на общих основаниях имеют право лица, которые стали собственниками квартиры или дома в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии. В данном случае речь идет о получении жилплощади в дар или в наследство.

На период действия карантина претендовать на субсидию могут лица, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование). Решение о назначении государственной помощи в таком случае принимает комиссия.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Кабинета Министров «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848 от 21 октября 1995 года.

Можно ли получать субсидию при наличии большой квартиры?

Ранее владельцы квартир площадью 120 квадратных метров и домов площадью 200 квадратных метров не могли рассчитывать на субсидию. Теперь субсидия не назначается, если общая (а не отапливаемая, как было раньше) площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для домов. Данное ограничение не касается жилых помещений детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей (см. Постановление №848 с изменениями от 29.12.2020 г.).

Какую норму потребления принимают во внимание при расчете субсидии на тепло?

Плата за услугу по теплоснабжению начисляется исходя из потребленного объема гигакалорий (Гкал), по счетчику или по нормам потребления. Теперь при использовании тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления применяется единый социальный норматив – 0,0383 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период – как при наличии узлов учета, так и при их отсутствии. Изменение внесено в Постановление Кабинета Министров «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (в редакции от 24.12.2020 г.).

Льготы: об остатках и выплатах членам семьи

Кому дадут деньги на покупку угля?

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме (наличной или безналичной), а на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – один раз в год в денежной наличной форме.

Получить деньги на приобретение твердого топлива можно в том случае, если собственник жилья не получает услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления и не использует природный газ или электричество для индивидуального отопления. Таким пунктом дополнили Постановление Кабинета Министров «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме» № 373 от 17 апреля 2019 года (с изменениями от 24.12.2020 г.).

Что будет с остатками недоиспользованной суммы льгот?

В заявлении на пользование льготами в безналичной денежной форме льготник должен указать, каким образом будут использоваться остатки средств на его счету:

– продолжение расчетов «Ощадбанком» с управляющими, ОСМД, исполнителями коммунальных услуг до их полного использования;

– выплата льготнику после 1 июня.

Могут ли получить деньги родственники льготника?

Если выплаты приходили на «Укрпочту», а льготник умер, члены его семьи могут получить льготы наличными. В частности, члены семьи умершего, на которых распространялись льготы, могут получить средства, не выплаченные в связи со смертью льготника, на основании:

– заявления одного из членов семьи, поданного не позднее даты окончания бюджетного периода (с 1 января по 31 декабря);

– копии свидетельства о смерти льготника.

Об этом сказано в пункте 31 Порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (Постановление № 373).

Важно!

Как для льготников, так и для получателей субсидий установлен механизм возврата излишне выплаченных льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме. Это может быть связано с недостоверной информацией, которую получатели указывают (либо не указывают) в декларации. Чтобы не попасть в такую ситуацию, в управление социальной защиты необходимо подавать реальные данные и сообщать о произошедших изменениях (например, увеличился или уменьшился состав домохозяйства, изменился социальный статус членов семьи, была сделана дорогостоящая покупка).

Кому подавать документы на социальную помощь?

С наступлением нового года изменился порядок приема документов для назначения различных видов социальной помощи, жилищных субсидий и льгот в районах. Теперь заявления с необходимыми документами принимаются только уполномоченными должностными лицами ОТГ и должностными лицами центра предоставления административных услуг. Затем, в течение трех дней, они передаются управлениям социальной защиты.

В городах управления социальной защиты работают в прежнем режиме и принимают документы непосредственно от посетителей.

Ольга Новикова

Ранее мы публиковали: Субсидия по решению комиссии: в каких случаях назначают?