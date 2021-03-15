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Льготы на проезд хотят монетизировать: чего ожидать одесситам?

Льготы на проезд хотят монетизировать: чего ожидать одесситам?

В правительстве решили взять барьер, который до сих пор в Украине оставался непокоренным, и таки монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте.

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Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок монетизации предлагается принять вместо отмененного в 2018 году. В чем суть нового предложения?

История введений и отмен льготы на проезд

Впервые в 2016 году парламент принял закон, которым разрешил монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте.

Однако потом правительство целых два года не могло разъяснить местным органам власти, как монетизировать транспортную льготу. А когда разъяснение пришло — была установлена социальная норма не менее 30 поездок в месяц, — случился социальный взрыв.

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение, что право на льготный проезд не может быть ограничено тридцатью поездками. После этого правительство проиграло и апелляцию. В итоге транспортная монетизация в Украине так и не случилась.

Монетизацию отдали на откуп местным властям

Новый Кабинет министров — на этот раз под руководством Дениса Шмыгаля и уже при президенте Зеленском — подготовил проект новой монетизации.

Предложение Минсоцполитики предусматривает, что решать — вводить монетизацию льгот или нет — будут местные власти. Если они пойдут на этот шаг, то льготники будут получать на руки деньги, если нет — будет действовать прежний порядок, при котором компенсации за льготный проезд получают перевозчики.

Также, согласно проекту, в случае монетизации на городских и пригородных маршрутах будет предоставляться денежная выплата, а на междугородних — компенсация. То есть та же выплата, но уже после осуществления поездки.

Периодичность и сроки выплаты утверждаются местными органами власти.

Мы также рассказывали, в каких одесских трамваях можно расплатиться по «безналу».

Кому положены льготы на проезд?

Деньги должны выплачивать исполнительные органы территориальных общин:

  • лицам, которые получают пенсию и государственную социальную помощь, — путем перечисления средств на текущие счета в банках или почтой
  • лицам, которые не получают пенсии и государственной социальной помощи, — путем перечисления денежных средств на их текущий счет в банке
  • одному из родителей ребенка с инвалидностью или детей (от шести лет), которые имеют право на льготный проезд, — путем перечисления денежных средств на их текущий счет в банке

Но если льготник из «монетизированного» региона захочет воспользоваться льготой на проезд в «немонетизированном» — чтобы реализовать свое право, ему придется документально подтверждать факт поездки и требовать компенсаций в родном муниципалитете.

льготы на проезд

Кого лишат льгот на проезд?

Юридически, конечно, льгот никого не лишат — они положены по закону. Однако любая монетизация означает, что определенной части льготников не будет хватать средств на покрытие затрат на проезд.

Таким образом тогда снова появится две группы льготников. Первая – «пострадавшие» от монетизации, чьи расходы на транспорт возросли. И вторая – те, кто ездит мало и поэтому получают лишнюю копейку.

Первый пошел

Арцизский горсовет решил монетизировать льготы на проезд в маршрутках. Об этом сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Он отметил, что льготники, в том числе пенсионеры, будут получать деньги в качестве компенсации расходов на пользование маршрутками.

«В сумме получается около 4 миллионов гривен на 8,5 тысячи человек в год», — сказал Парпуланский.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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