Одесский суд вынес приговор «уклонисту», отказавшемуся от призыва

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, одессит имеет на иждивении двух детей 2012-го и 2016 годов рождения. При этом суд установил отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст.23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», дающих право на отсрочку от призыва.

Мужчина прошел ВВК и был признан годным к прохождению военной службы, однако от военной службы по мобилизации отказался.

В отношении «уклониста» был составлен акт об отказе от призыва на военную службу. Ему вручили повестку об отправке в воинскую часть, но от подписи о получении ее одессит также отказался и в воинскую часть не прибыл.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения доказана полностью и его действия квалифицируются по ст.336 УК – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Свою вину на суде мужчина признал.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – то, что подсудимый ранее не был судим, и впервые совершил правонарушение, которое относится к категории нетяжких преступлений. Также суд учел, что «уклонист» имеет высшее образование, женат, имеет на иждивении малолетних детей, работает, имеет постоянное место регистрации и проживания, где проживает вместе с семьей.

В итоге суд признал одессита виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статей 75 и 76 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытанием сроком 1 год 6 месяцев, с возложением обязанностей: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

До вступления приговора в законную силу суд избрал в отношении подсудимого меру пресечения в виде личного обязательства.

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