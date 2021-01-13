8 января в нашей стране начался двухнедельный «карантин зимних каникул» – именно так ограничения назвали в правительстве. На этот период закрылись для посетителей кафе, бары и рестораны, но продолжают работать навынос и на доставку. Также не работают рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения, запрещены массовые мероприятия. По крайней мере, все должно быть именно так. Но что на самом деле происходит во время локдауна в Одессе?

Рынки – в строю

Предполагалось, что продовольственные рынки будут работать, но с ограничениями. Однако когда идешь по базару, возникает ощущение, что про локдаун тут и не слышали.

На Киевском и Южном рынках масочного режима, похоже, просто нет. За посетителями никто не следит. Продавцы в масках через одного. А о наличии перчаток речи вообще не идет. Хотя в глаза бросается тот факт, что количество прилавков уменьшилось.

Работают также Привоз и Новый рынок.

Торговые центры опустели

На карантин точно ушли торгово-развлекательные центры во всех районах города. В «Сити-Центре» на Таирова в обычном режиме работают продуктовый супермаркет, аптеки, магазины с зоотоварами и средствами гигиены. Рестораны и кафе работают только навынос, места для посиделок накрыты полотном. Все остальные магазины закрыты.

Такая же картина в Пассаже и ТЦ «Афина» на Греческой площади. А вот в «Европе» на Дерибасовской и «Кадоре» на Екатерининской работают только супермаркеты.

Однако без нарушителей не обошлось. Согласно правилам локдауна в привычном режиме могут работать магазины, которые продают средства связи. Под этим предлогом большинство магазинов электроники и некоторые «островки» с чехлами продают весь ассортимент товаров.

«Навынос» и «по заказу»

Заведения общепита могут работать навынос. А у «Макдональдса» и «KFC» выстроились очереди. Столики собраны вместе и тоже «украшены» оградительной лентой. А некоторые кафешки на «Одесской ярмарке» столики с улиц не убрали.

Ателье, мастерские по ремонту обуви и парикмахерские предоставляют услуги по предварительной записи онлайн или по телефону. Многие магазины также вывесили объявления: «закрыто на локдаун», «работаем навынос», «на самовывоз», «на заказ».

Носки преткновения

Помимо общих ограничений, Минздрав ввел запрет на продажу отдельных групп товаров. Так, например, супермаркетам, кроме продуктов, бытовой химии и средств гигиены, нельзя больше ничего продавать. Поэтому в магазинах появились различные «препятствия» для покупателей. Бритвы, носки, батарейки, лампочки – все оказалось под запретом. «Запрещенку» на кассе не пробивают, а полки с ней чаще всего обтянуты сигнальной лентой.

Это вызвало недовольство граждан, которые не понимают, почему им вдруг нельзя в супермаркете вместе с продуктами купить, например, и носки.

«Хочется задать вопрос! Как запрет на покупку средств личной необходимости влияет на распространение вируса? Почему этот товар купить нельзя, а спиртное, что стоит рядом, можно?» – пишут в соцсетях одесситы.

Цитата

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины: “Постановление о введении карантина было принято 9 декабря. То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что – невозможно. Достаточно четко рассказали, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты, а какие – закрыты».

Так Максим Степанов ответил на критику украинцев относительно некоторых ограничений во время нынешнего локдауна. Также чиновник считает, что нам нужно было заранее купить нужное количество носков и футболок. Ну а если не успели, то, по мнению Степанова, это спокойно можно сделать в интернет-магазине.

Фото: “Одесская жизнь”

Ранее мы публиковали: Локдаун в Одессе: как работают магазины и супермаркеты в первый день карантина (фото)