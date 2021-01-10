«Карантин новогодних каникул»: как в Одессе работают рынки и торговые центры (фото)

Корреспондент «Одесской жизни» узнал, что происходит во время локдауна в ТЦ «Сити-Центр», а также на Киевском и Южном рынках.

Предполагалось, что все продовольственные рынки будут работать в привычном режиме с некоторыми изменениями. Однако картина, мягко говоря, иная. Когда идёшь по базару, возникает ощущение, что про локдаун тут и не слышали.

Во-первых, масочный режим. Его здесь, похоже, просто нет. Ранее у входа на рынки стояли «человечки в жилетах», которые проверяли наличие средств индивидуальной защиты. Сейчас ты можешь спокойно пройти внутрь без маски, и никто не обратит на это внимания.

С продавцами ситуация получше. Но некоторые также, как и покупатели, игнорируют карантинные меры. Про наличие перчаток речи и не идёт.

Также в глаза бросается тот факт, что количество прилавков на рынке стало значительно меньше с началом карантина.

В «Сити-Центре» в обычном режиме работают продуктовый супермаркет, аптеки, магазины с зоотоварами и средствами гигиены. Рестораны и кафе работают только на вынос, все места для посиделок накрыты полотном. Все остальные магазины закрыты, однако без нарушителей не обошлось.

Согласно правилам локдауна в привычном режиме могут работать те, кто продают средства связи.

Большинство магазинов электроники и некоторые «островки» с чехлами воспользовались этим и в тихую продают весь свой ассортимент.

Фото: Иван Мягченков