Пільги, ваучери та гранти: що держава пропонує ветеранам у пошуках роботи

Бізнес має працевлаштовувати ветеранів

Протягом 2024 року в Одесі статус безробітного отримали 115 учасників бойових дій. З них за допомогою Одеської філії центру зайнятості знайшли роботу 26 осіб. На сьогодні на обліку із працевлаштування перебувають 35 ветеранів.

Більшість роботодавців підтримують надання роботи ветеранам на своїх підприємствах. Сьогодні до Центру подано 302 вакансії для можливого працевлаштування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.

У сфері зайнятості у ветеранів є пільги. Зокрема, Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» передбачено, що вони мають переважне право на залишення на роботі в разі скорочення штату та на позачергове працевлаштування за фахом. Крім того, відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», підприємці зобов’язані працевлаштовувати людей з інвалідністю. Вони мають становити 4% від середньої кількості штату, або одне робоче місце в штаті на 8-25 осіб.

Пільги для роботодавців

Існує декілька активних програм фінансової допомоги роботодавцям за працевлаштування ветеранів. Наприклад, у разі працевлаштування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю роботодавець має право отримати компенсацію в сумі 50% від фактичних витрат на оплату праці таких робітників за шість місяців.

Крім того, наразі для роботодавців існує компенсація витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ групи, застосування яких дозволяє забезпечити цим людям комфортні умови праці.

Ваучер для навчання

Ветерани, які мають професійно-технічну або вищу освіту, можуть отримати ваучер для навчання. Для цього необхідно звернутися до Центру зайнятості протягом трьох років від дня звільнення.

За рахунок держави на випадок безробіття ветерани мають право навчатися в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Тут можна пройти перепідготовку за робітничими професіями, підвищити свою кваліфікацію та отримати нову спеціальність. З 2023 року для отримання ваучера до Центру звернулося сім учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість отримала ваучер для проходження перепідготовки за професіями оператора котельні, електрогазозварника та для здобуття професії водія автотранспортних засобів і керування транспортними засобами категорій С,СЕ. Два ветерани отримали допомогу для здобуття вищої освіти та її вдосконалення.

Гранти для власного бізнесу

Працює в Центрі й державна програма «Грант на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей». Грантова допомога, яку отримають, скориставшись нею, ветерани та їхні рідні — безповоротна.

Суми грантів поділяються на три категорії:

За умови створення від одного робочого місця можна отримати до 250 тисяч гривень.

Якщо майбутній підприємець передбачає створити від двох робочих місць — від 250 до 500 тисяч гривень.

Якщо планує працевлаштувати чотирьох і більше робітників — від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

Витратити ці кошти можна на:

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, ліцензійного програмного забезпечення;

закупівлю сировини, матеріалів і товарів, пов’язаних з реалізацією бізнесу;

сплату за маркетингові послуги;

оренду за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою та обладнанням;

лізинг обладнання та використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання.

Нині в Одеській філії центру зайнятості такі гранти отримала 21 людина — учасники бойових дій та члени їхніх сімей.

За більш детальною інформацією щодо питань працевлаштування ветеранів можна звертатися до фахівців Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості за телефоном (073) 261-55-85.

З військових — в айтішники

Активно займається працевлаштуванням учасників бойових дій державна установа «Український ветеранський фонд». Одна з його програм — безоплатне навчання в ІТ-сфері для ветеранів та їхніх родин. Заняття відбуваються на платформі Zoom. Досвідчені викладачі розповідають про теоретичні основи, а також розбирають практичні роботи та задають домашнє завдання. Для тих, хто не зміг приєднатися онлайн, лекції доступні в записі.

Дізнатися про програми працевлаштування «Українського ветеранського фонду» можна за номером телефону (067) 400-46-60 або на сайті veteranfund.com.ua.

Допомагають знайти роботу волонтери

Допоможуть ветерану працевлаштуватися в тилу також і волонтери громадської організації Veteran Hub. Щоб визначити можливості в пошуку вакансій, кар’єрні консультанти аналізують військовий та цивільний досвід його роботи.

У практиці волонтерів траплялися випадки, коли ветеран — кваліфікований професіонал — знецінював свій військовий досвід і перспективи на цивільному ринку праці через наявність ампутації. Консультації допомагали йому знайти цікаві можливості, які підходять для працівників з інвалідністю.

Допомагають тут й з конкретними завданнями: скласти резюме, підготуватися до співбесіди, проаналізувати її, виконати тестове завдання. Потім ветерану пропонують мапу пошуку роботи. Це можуть бути телеграм-канали та спеціалізовані сайти. Консультант може запропонувати й варіанти зі своєї бази вакансій. Це роботодавці, які повідомили про бажання наймати ветеранів на роботу, готовність надавати їм перевагу в працевлаштуванні.

Якщо робота знайдена, під час випробувального періоду консультант залишається на зв’язку з ветераном.

Звернутися до лінії підтримки Veteran Hub можна за телефоном (067) 348-28-68.

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