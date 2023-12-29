Легализация медицинского каннабиса: что изменится для украинцев?

Марихуане «для отдыха» – нет!

Медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей, в частности, больных онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, а также для пациентов, получающих паллиативную помощь.

Из-за того, что каннабис входит в перечень особо опасных наркотических средств, в Украине действует полный запрет на его выращивание, обращение и хранение.

Главное изменение, прописанное в законопроекте №7457 – разрешение на выращивание, обращение и хранение каннабиса для медицинских и научных целей. Распространение и хранение каннабиса для рекреационного употребления (т.е. для отдыха или развлечения) – остается уголовным преступлением.

Выращивание каннабиса, а также производство и обращение лекарств на его основе, будут жестко контролировать на всех этапах. Как объяснил народный депутат Ярослав Железняк, выращивать каннабис смогут только предприятия, которые получат соответствующую лицензию. К тому же будут работать под круглосуточным видеонаблюдением.

Оборот каннабиса и производимых из него лекарственных препаратов будут отслеживать в электронном режиме. Каждый куст будет иметь свой код, а каждая единица фасованной продукции – штрих-код. В то же время, лекарства на основе каннабиса будут продаваться так же, как сейчас продают морфин: исключительно по электронному рецепту от врача.

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Что думает Церковь по поводу легализации каннабиса

Еще задолго до принятия законопроекта Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, с пользой для здоровья человека.

«Чтобы оно (разрешение каннабиса – ред.) не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом медицинского разрешения это в будущем не привело к тому, чтобы наркомания процветала в украинском государстве»,

– сказал митрополит в интервью «Радио Свобода».

Кому помогут лекарства из каннабиса?

В Великобритании лекарства из каннабиса назначают людям с тяжелой формой эпилепсии, с ригидностью мышц и спазмами, вызванными рассеянным склерозом, а также пациентам, проходящим курсы химиотерапии при онкологии. Также каннабис может быть полезен при болезни Альцгеймера, болезни Крона, глаукоме или при сильной и хронической боли.

В Украине легализация лекарств на основе медицинского каннабиса крайне актуальна еще и потому, что такое лекарство может быть полезным для ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), депрессией. Эти препараты могут прописывать и раненым военным. Ведь, вероятно, уменьшают общие симптомы ПТСР, а также улучшают качество жизни, способствуют адаптации ветеранов вне фронта.

Почему «вероятно»? Ибо исследования эффективности каннабиса в медицине еще продолжаются. После принятия законопроекта №7457 украинские ученые могут присоединиться к этой работе, а украинцы, страдающие онкологией или другими заболеваниями, – получить шанс на жизнь без боли.

Правда, и ученым, и пациентам придется подождать еще, по крайней мере, до середины 2024 года, ведь закон вступит в силу только через полгода после опубликования.