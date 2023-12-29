Легалізація медичного каннабісу: що зміниться для українців?

Марихуана для відпочинку – зась!

Медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей, зокрема, хворих на онкологічні захворювання, розсіяний склероз, а також для пацієнтів, що отримують паліативну допомогу.

Через те, що канабіс входить до переліку особливо небезпечних наркотичних засобів, в Україні діє повна заборона на його вирощування, обіг та зберігання.

Головна зміна, прописана в законопроєкті №7457 – дозвіл на вирощування, обіг та зберігання канабісу для медичних та наукових цілей. Розповсюдження та зберігання канабісу для рекреаційного вживання (тобто, для відпочинку чи розваги) – залишається кримінальним злочином.

Вирощування канабісу, а також виробництво та обіг ліків на його основі, будуть жорстко контролювати на всіх етапах. Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, вирощувати канабіс зможуть лише підприємства, які отримають відповідну ліцензію. До того ж, працюватимуть під цілодобовим відеонаглядом.

Обіг канабісу та вироблених з нього лікарських препаратів відстежуватимуть в електронному режимі. Кожен кущ буде мати власний код, а кожна одиниця фасованої продукції – штрих-код. Водночас, ліки на основі канабісу продаватимуться так само, як зараз продають морфін: виключно за електронним рецептом від лікаря.

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Що думає Церква з приводу легалізації канабісу

Ще задовго до ухвалення закону предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація марихуани в Україні можлива лише у разі вживання її з медичною метою, з користю для здоров’я людини.

«Щоб він (дозвіл канабісу –ред.) не призвів до згубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не призвело до того, щоб наркоманія процвітала в українській державі»,

– сказав митрополит в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Кому допоможуть ліки з канабісу?

У Великій Британії ліки з канабісу призначають людям з важкою формою епілепсії, з ригідністю м’язів та спазмами, викликаними розсіяним склерозом, а також пацієнтам, що проходять курси хіміотерапії при онкології. Також канабіс може бути корисним при хворобі Альцгеймера, хворобі Крона, глаукомі чи при сильному та хронічному болі.

В Україні легалізація ліків на основі медичного канабісу є вкрай актуальною ще й тому, що такі ліки можуть бути корисними для ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), депресією. Ці препарати можуть прописувати і пораненим військовим. Адже, ймовірно, зменшують загальні симптоми ПТСР, а також поліпшують якість життя, сприяють адаптації ветеранів поза фронтом.

Чому «ймовірно»? Бо дослідження ефективності канабісу в медицині ще тривають. Після ухвалення законопроєкту №7457 українські науковці можуть долучитися до цієї роботи, а українці, що страждають на онкологію чи інші захворювання, – отримати шанс на життя без болю.

Щоправда, і науковцям, і пацієнтам доведеться зачекати ще, принаймні, до середини 2024, адже закон набуде чинності лише через півроку після опублікування.