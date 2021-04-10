В Украине разрешили использовать каннабис в медицинских целях – зачем?

Ляшко также отметил, что терапевтическое применение лекарств на основе каннабиноидов является эффективным для тяжелобольных пациентов – в частности, онко- и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

По словам главного санврача, теперь в Украине разрешено использовать более 10-ти торговых названий лекарственных средств, содержащих фармацевтические каннабиноиды или производные тетрагидроканнабинола. В том числе, разрешенных к применению в странах, регуляторные органы которых руководствуются высокими стандартами качества.

Ранее Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол изъяли из-под госконтроля как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.

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