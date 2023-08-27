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В Одессе военнослужащий пытался продать наркотик пограничникам

В Одессе военнослужащий пытался продать наркотик пограничникам

В Одессе военнослужащего одной из воинских частей ВСУ подозревают в незаконном сбыте наркотического вещества – каннабиса. Его задержали, когда он пытался продать наркотик пограничникам, сообщает пресс-служба Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, матрос неоднократно реализовал наркотики с целью незаконного обогащения. В свои сделки он пытался втянуть военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Его задержали 24 августа в момент продажи 10 граммов каннабиса за 5 тыс. гривен пограничнику. Также выяснилось, что несколько месяцев назад наркоделец уже пытался продать наркотик одному из сотрудников Госпогранслужбы.

Задержанному сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Прокуроры готовят ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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