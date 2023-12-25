Новости Одессы и Одесской области

Как бесплатно получить лекарства из Нацперечня

Как бесплатно получить лекарства из Нацперечня

Мы уже не раз писали о том, как получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой по программе «Доступные лекарства». Но есть еще одна возможность получить бесплатные лекарства – из Нацперечня.

Национальный перечень основных лекарственных средств содержит 783 препарата с доказанной эффективностью, которые применяются в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек и других. Они закупаются медучреждениями на средства государственного и местных бюджетов. И пользоваться ими может любой пациент при получении как экстренной, так и первичной медпомощи. Для пациентов в стационаре лекарства из Нацперечня должны предоставляться бесплатно на весь период лечения, уточняют в Министерстве здравоохранения.

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Перечень бесплатных лекарств есть на сайте. Эта информация также должна размещаться на информационных стендах больницы, на сайтах региональных департаментов здравоохранения.

Кроме того, в разных населенных пунктах есть местные программы обеспечения пациентов лекарствами (узнать это можно у своего врача). При этом местные органы власти могут закупать препараты вне Нацперечня, если в бюджете на это есть деньги.

ВАЖНО! Если в больнице отказывают в бесплатных лекарствах из Нацперечня, можно обратиться с жалобой к главврачу больницы или к руководству местного департамента здравоохранения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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