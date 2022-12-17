«Доступные лекарства»: будут ли они доступны в следующем году?

Согласно принятому государственному бюджету на 2023 год, расходы на Программу медицинских гарантий (ПМГ) в наступающем году сократятся. И это, разумеется, вызывает тревогу. Ведь сокращение финансирования ПМГ может привести к ограничению средств, выделенных на программу «Доступные лекарства». Будут ли пациентам доступны необходимые препараты?

Программу «Доступные лекарства» не сократят

В прошлом году на Программу медицинских гарантий правительство выделило 157 миллиардов гривен. На следующий год государственный бюджет планирует финансировать ПМГ в размере 142 миллиардов гривен.

Для сокращения финансирования Программы медицинских гарантий есть серьезные причины – Украина находится в состоянии войны. И, судя по заявлениям руководства страны-агрессора, продлиться это может еще долго. В то же время, как утверждает глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак, сокращение программы «Доступные лекарства» не планируется. Просто выделенные на нее средства НСЗУ собирается использовать более эффективно.

«Война не отменила планы расширения программы «Доступные лекарства». Ведь в военное время люди, страдающие хроническими заболеваниями, еще более уязвимы»,

– подчеркнула Наталья Гусак.

Даже в этом году программа реинбурсации (возмещения стоимости некоторых лекарственных средств) была расширена. В нее добавили препараты, необходимые для людей с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) и болезнью Паркинсона.

Лекарства для пациентов с болезнью легких и болезнью Паркинсона

Препараты для людей с ХОЗЛ и болезнью Паркинсона жизненно необходимы, поскольку лечения от этих болезней не существует. Однако, благодаря непрерывному приему лекарства, можно облегчить состояние больного человека. Теперь для людей с диагностированной болезнью Паркинсона или ХОЗЛ необходимые препараты станут доступны. Их стоимость аптекам будет возмещать НСЗУ.

Для пациентов, страдающих ХОЗЛ, в программу реимбурсации войдут следующие лекарственные средства:

Будесонид+Формотерол (Formoterol+Vudesonide), порошок для ингаляций, ингаляции (порошок, аэрозоль);

Сальметерол+Флютиказон (порошок для ингаляций).

При болезни Паркинсона в программу реимбурсации включены препараты:

Бипериден (Biperiden), таблетки;

Леводопа + Карбидопа, (Levodopa + Carbidopa), таблетки.

Как в случае с другими препаратами, которые можно получить по льготной программе, обращаться за рецептом следует к семейному врачу.

Сколько всего льготных лекарств?

Программа «Доступные лекарства» по-прежнему распространяется на лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и ряда других болезней. Всего Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, включает 462 лекарственных препарата. Из них 149 – полностью бесплатны, 313 – с доплатой.

Для диабетиков и паллиативных больных

В следующем году запланировано еще несколько направлений, касающихся программы реинбурсации. Во-первых, речь идет о возмещении стоимости препаратов для иммуносупрессии, когда по той или иной причине происходит угнетение иммунитета. Сейчас, отмечает Наталья Гусак, государство закупает их централизованно, но пациенты жалуются, что эти препараты либо не доходят до них, либо им предлагают не то лекарство, которое необходимо.

Во-вторых, в программу «Доступные лекарства» могут включаться медицинские изделия. Планируется, что с 1 июля будущего года будет возмещаться стоимость тест-полосок для инсулинозависимых пациентов. На сегодняшний день, чтобы обеспечить себя тест-полосками, пациентам приходится тратить ежемесячно порядка тысячи гривен. Со временем в программу реимбурсации войдут также некоторые технические средства реабилитации.

В-третьих, возмещаться будут обезболивающие препараты для паллиативных (имеющих неизлечимое, прогрессирующее заболевание) больных, утверждают в НСЗУ. На сегодняшний день спрос на такие лекарства огромный.

Как получить бесплатные лекарства?

Чтобы получить рецепт на бесплатный лекарственный препарат, пациенту необходимо посетить семейного врача или терапевта. Во время военного положения обратиться можно к любому доктору «первички» – даже без декларации. Получить препарат можно в аптеках, присоединившихся к программе «Доступные лекарства». Хотя на сегодняшний день в областях, где ведутся активные боевые действия, пациент имеет право предъявить и бумажный рецепт.

Крайний срок действия рецепта – 90 дней с момента его выписки.

Вероника Полищук