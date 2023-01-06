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Какие новые лекарства можно получить бесплатно?

Какие новые лекарства можно получить бесплатно?

В 2023 году в государственной программе «Доступные лекарства» появятся три новых направления: тест-полоски для больных диабетом, иммуносупрессанты и обезболивающие для паллиативных больных.

Программа «Доступные лекарства» работает с 2017 года и ежегодно расширяется. Это позволяет получать необходимые лекарства бесплатно или со скидкой.

Речь идет о препаратах, необходимых при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном и несахарном диабете, при эпилепсии, расстройствах поведения и психики.

Несмотря на военное положение, за прошлый год список доступных лекарств увеличился с 401 до 435 позиций. С 1 ноября 2022 года программа была расширена двумя новыми направлениями – «Хроническое обструктивное заболевание легких» и «Болезнь Паркинсона».

А в 2023 году в программе появятся еще три новых направления:
— тест-полоски для инсулинозависимых;
— иммуносупрессивные препараты;
— обезболивающие препараты для паллиативных больных.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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