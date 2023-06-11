Хто може виписати рецепт на «Доступні ліки»?

Яка різниця між неврологом та невропатологом Сучасна медицина має в своєму розпорядженні величезну кількість напрямків і фахівців. Однією з найбільш затребуваних областей є неврологія, яка лікує велику кількість захворювань, пов’язаних із головними болями, хребтом, тривожністю, розладом сну та ін. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовна медицина та ліки в Україні: на що ми маємо право Безкоштовне медичне обслуговування гарантується всім громадянам медичною реформою. Головна умова – укласти декларацію із сімейним лікарем. Що потрібно знати пацієнтам про їхні права та до кого звертатися у разі їх порушення, розповів виконувач обов’язків директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Денис Чорний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ліки, які не можна змішувати з алкоголем Лікарські засоби несумісні з алкоголем. Вживати спиртні напої під час хвороби або курсу лікування не рекомендується в принципі та лікарі попереджають про можливі негативні наслідки. Хоча небезпечні побічні ефекти при вживанні алкогольних напоїв викликають не всі препарати без винятку. Склали короткий список несумісних із алкоголем ліків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Суцільний головний біль: як позбутися мігрені? Про мігрень знали ще в Древньому Єгипті, але точні причини її виникнення лікарям не вдалося встановити досі. «Одеське життя» поговорило з неврологом Костянтином Інциним і з’ясувало, що може спровокувати такий сильний головний біль і як з ним боротися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ