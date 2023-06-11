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Хто може виписати рецепт на «Доступні ліки»?

Хто може виписати рецепт на «Доступні ліки»?

Згідно з програмою «Доступні ліки», пацієнти з найпоширенішими в Україні захворюваннями можуть отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно мати електронний рецепт.

Виписати електронний рецепт можуть:

  • сімейний лікар або педіатр – при наявності серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу; бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень);
  • ендокринолог – при нецукровому або інсулінозалежному діабеті;
  • невролог – при хворобі Паркінсона;
  • психіатр – при розладах психіки та поведінки;
  • психіатр або невролог – при епілепсії.

Вузькі спеціалісти можуть створити електронний рецепт при первинному звертанні. Надалі такі рецепти зможуть виписувати сімейний лікар або педіатр.

Якщо ви переїхали в інший регіон, е-рецепт можна отримати в медустанові за місцем перебування, яка уклала договір з Національною службою здоров’я. Щоб знайти таку медустанову, телефонуйте за номером 16-77.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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