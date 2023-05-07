Красный Крест в Украине: как работает во время войны и кому может помочь

8 мая отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация начала свою деятельность с 1863 года и продолжает существовать по сей день. Она имеет специфический юридический мандат – работает в рамках Женевских конвенций.

С 24 февраля до конца прошлого года они передали 3400 писем между семьями украинских военнопленных в России, а также более 650 устных сообщений от их семей. МККК за указанный период прорабатывает запрос семей относительно 6 400 человек, чтобы узнать их судьбу. Больше данных в отчете. Как организация работает в условиях войны, спросили у заместителя председателя Одесской субделегации МККК Анастасии Марчук.

Красный крест работает по обе стороны конфликта

– Как изменилась работа одесской субделегации за последний год?

– Международный Комитет Красного Креста работает только в конфликтах или ситуациях насилия. Поэтому в Украине представительство МККК ведет деятельность с 2014 года. С февраля прошлого года мы расширили свою деятельность. Работаем по обе стороны линии соприкосновения. До этого времени наши субделегации есть в Донецке и Луганске. Сейчас это международный вооруженный конфликт. Потому у нас появились новые задачи. Мы присутствуем в Полтаве, Днепре, Одессе, Львове, центральный офис находится в Киеве. Одесская субделегация покрывает юг Украины: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую области. Мы работаем над последствиями военного конфликта: помощь гражданскому населению, защита его достоинства.

– Кто в коллективе одесской субделегации МККК?

– Это более 70 человек, украинцы и коллеги из разных стран. Также есть департаменты, которые работают над разными последствиями конфликта. К примеру, есть инженерный департамент, помогающий критической инфраструктуре. Много работаем в Николаеве. Там есть проблемы с водоснабжением. Есть департамент защиты здравоохранения. К примеру, херсонские больницы получают от нас помощь, чтобы они могли спасать жизнь людей. Есть департамент, занимающийся восстановлением семейных связей. К сожалению, часто люди пропадают без вести или теряют связь друг с другом.

Самый свежий кейс: недавно смогли восстановить связь между родственниками, проживающими на Херсонщине на разных берегах Днепра. Семья искала бабушку с октября прошлого года. Женщина попала в больницу. После возвращения территории под контроль Украины, в медучреждении ее не было, родные не смогли ее найти. А мы помогли им найти друг друга. Они еще не виделись, но смогли пообщаться. Это те истории, которые показывают, что МККК делает большое дело. Нам это удалось благодаря тому, что с 2014 мы здесь присутствуем: нас знают, нам доверяют. Иногда мы можем сделать то, что другие организации не могут сделать.

– Какая специфика работы на юге?

– До февраля 2022 года было малое присутствие одесской делегации. Потому что юг не страдал напрямую от конфликта на Донбассе. Но здесь были перемещены лица, семьи пропавших и находившихся под стражей. Сегодня наш коллектив насчитывает более семидесяти человек. В приоритете – Николаевская и Херсонская области. Ибо именно там боевые действия и большая категория людей страдают этим международным конфликтом. Как только мы получаем доступ, мы стараемся быть первыми, кто приедет. Потому что у нас есть специфический мандат, которого нет у других гуманитарных организаций. Речь идет о защите гражданского населения. Мы руководствуемся международным гуманитарным правом и одна из задач – конфиденциальный диалог со всеми сторонами конфликта. Чтобы международное гуманитарное право уважалось и не нарушалось в рамках вооруженного конфликта. Международное право защищает гражданских, раненых и больных военнослужащих и пленных. Те стороны, которые подписали Женевские конвенции – а это все страны мира – взяли на себя обязанность выполнять эти конвенции.

Красный крест не делает публичных заявлений

– Насколько эффективно работает международное право? Как его выполняют стороны конфликта?

– Это трудно сказать. МККК работает на основе диалога. Мы никогда не будем делать публичных заявлений. Потому что для нас очень важно иметь доступ к нуждающимся людям. Поэтому вы не найдете никаких отчетов Международного Комитета Красного Креста о выполнении сторонами международного гуманитарного права. Но каждый день мы работаем над тем, чтобы напомнить сторонам об их обязанностях, чтобы защитить людей, не участвующих в боевых действиях. Сюда входят гражданские, раненые военнослужащие, военнопленные.

– Как организация работает по линии фронта, какие особенности?

– У нас есть делегация в Москве. Мы работаем вместе, чтобы быть нейтральным посредником между сторонами. Например, в вопросе обменов телами военнослужащих, регулярно проходящих на восточной границе. Там часто присутствуют сотрудники МККК. Наш основной подход – это конфиденциальный диалог. Мы никогда не выносим на публику разговоры, происходящие между сторонами. Но наш диалог не останавливается. К примеру, по возвращении Херсона под контроль Украины, мы на третий день были в городе. Как только у нас есть доступ – мы едем, чтобы провести оценку потребностей и быть там, где мы нужны.

МККК – нейтральный посредник в обмене пленными

– Как Международный Комитет Красного Креста помогает в возвращении украинских военнопленных домой?

– Организация работает в более чем 80 странах мира, где есть конфликт. МККК должен иметь доступ к военнопленным повсюду. Но доступ предоставляют сторонам конфликты. Обмен – это договоренности между сторонами. Мы, как нейтральный посредник, можем помочь, можем быть вовлечены в процесс или нет, если стороны считают, что это не нужно. По международному праву все военнопленные должны быть возвращены домой после завершения конфликта.

— То есть МККК не может влиять на обмен?

– Мы только как нейтральный посредник. Мы должны иметь доступ не для того, чтобы их уволили или обменяли. А для того, чтобы увидеть в достойных условиях они есть, есть ли у них связь с родными.

– И это постоянно мониторится? МККК присутствуют постоянно?

– К сожалению, нет. Я этого не могу сказать. Мы присутствуем там, где у нас есть доступ.

– То есть с этим есть сложности, правильно понимаю?

— Да, потому что у сотрудников МККК нет оружия, других каких-то средств. Мы не можем повлиять на то, чтобы получить доступ, если какая-либо из сторон не хочет его предоставлять. Но мы ежедневно работаем над тем, чтобы наш доступ расширялся. Поэтому нейтральность для нас важна. Благодаря этому мы получаем доступ.

– Международный красный крест имеет возможность общаться с российской стороной. Какие трудности в переговорах с ними?

– Делаем все, что мы можем делать, чтобы быть там, кто в нас нуждается. Пока у нас есть надежда, что мы можем получить положительную информацию, мы не будем комментировать публично подробности диалога, есть ли трудности. Многие семьи ждут информацию о своих родных. Мы всеми мыслями с этими людьми.

У нас есть опыт в различных контекстах: Афганистана, Латинской Америки, Грузии. Есть семьи, которые ищут родных многие десятилетия. Этот вопрос нельзя решить быстро. Поэтому часто для семей получить любой ответ – это позитив. Нет ничего хуже неизвестности. Мы сопровождаем следующие семьи: финансово, психологически, юридически. Многим семьям ответят после активной фазы войны.

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МККК может помочь найти пропавшего родственника

– Как организация помогает вернуть депортированных детей и гражданских взрослых?

– По международному праву, дети имеют двойной уровень защиты. С обеих сторон конфликта. В МККК очень мало обращений о детях, пропавших без сопровождения взрослых.

Есть разные категории детей:

Родственники которых проживают в Украине – в таком случае семье нужно обратиться в МККК.

Дети в институтах – это очень важная тема. Мы проводим двусторонний конфиденциальный диалог, чтобы напомнить об обязанностях сторон по отношению к детям в рамках вооруженного конфликта. Есть условия, позволяющие транспортировать детей, если они находятся в опасности. Но у сторон есть обязанность информировать друг друга о местонахождении таких детей.

Исчезли вместе с членами семьи – родственники могут обратиться в МККК. И тогда мы ищем всю семью. Это большинство кейсов, которые у нас есть.

Как обратиться к Красному Кресту

– Как можно попросить о помощи МККК?

– Обратиться на горячую всеукраинскую линию 0-800-300-155, или в Центральное агентство розыска (расположено в Женеве). С помощью ЦАР можно подать запрос о поиске пропавшего и тогда его направляют в делегацию, которая находится ближе к обратившейся семье. МККК никогда не работает по обращениям институтов, органов власти. Только напрямую с семьями.

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