Можно ли отправить письмо из Украины нашим военнопленным?

Украинские военные, находящиеся в плену в россии, смогут переписываться с родными. Об этом рассказали в Министерстве реинтеграции. Чтобы письмо дошло, нужно соблюдать определенные правила.

Письма должны быть политически нейтральными, не давать оценку военным действиям или политической ситуации, а также не передавать информацию, которая может навредить украинским военным. В письмах можно рассказывать о семейных новостях, поддерживать военнопленного морально, а также вкладывать туда детские рисунки. Не следует в письмах сообщать о вашем местожительстве, а также номера телефонов, электронные адреса и другую информацию, которую можно использовать для идентификации лиц. Нужно правильно подписать и запаковать письмо – это ускорит и упростит передачу его адресату.

– нужно подготовить два конверта – внутренний (меньшего размера Е-65 (110х220 мм) и внешний (большего размера С-62 (162х229 мм);

– внутренний конверт нужно подписывать исключительно на русском языке, указав в поле для отправителя свое имя и фамилию или степень родства (мать, отец, жена, муж, сестра, брат и т.п.). Адрес проживания НЕ УКАЗЫВАТЬ. В поле для получателя указать его фамилию, имя, отчество, а также число, месяц и год рождения.

– внутренний конверт нужно вложить во внешний. Внешний нужно подписать, указав свою фамилию, имя и адрес, и направить по адресу:

а) Укрпочта: ГП «Украинский национальный центр развития мира», бульвар Чоколовский, 13, г. Киев, 03186 (бесплатно, отметив на конверте «СЛУЖБА ВОЕННОПОЛЕННЫХ» — желательно выделить другим цветом);

б) или Новая почта: отделение №321, г. Киев, Богорадо Елена Васильевна, тел.: 050-513-49-99 (за деньги получателя, то есть бесплатно для вас).