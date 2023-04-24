Как переселенец из Херсона помощь от Красного Креста получить пытался

Очень трудно, а точнее (не побоюсь этого слова – невозможно) передать тот не просто космический – галактический уровень счастья, которое испытали херсонцы, увидев 11 ноября прошлого года на улицах города украинских военных. И пытаться не буду! И буквально через несколько дней после этого у райсобесов города выстроились огромные очереди: шла запись на получение матпомощи (1200 грн) от МКК – Международного Красного Креста херсонцам, не оставившим свой город в период рашистской оккупации.

1200 гривен от Красного Креста: получить только в Херсоне?

Безусловно, в данной ситуации было уж точно «не в деньгах счастье», главное, что незваных гостей из города вышвырнули. Но, если честно, деньги эти лишними не показались бы никому из людей, которых 9 месяцев «благодетельствовали» оккупанты. Вот лишь один из наиболее ярких (коснувшихся лично меня) примеров работы российского «насоса» по выкачиванию денег из кошельков «асвабажденного» населения: в «русской» аптеке упаковка из 90 капсул «Аводарт» стоила 5000 грн. Сегодня в Одессе цена такой упаковки до 1500 грн.

Но деньги от МКК оказались не «быстрыми». А пока система «раскочегаривалась», эйфорию в Херсоне сменили страх и уныние от методического обстрела города орками. И десятки тысяч людей, как и автор этих строк, были вынуждены уехать, став ВПЛ – внутренне перемещенными лицами. И вот 4 месяца спустя у меня – как гром среди ясного неба – СМС: приходите на почтамт в Херсоне получить 1200 грн от МКК. Сейчас, уважаемые, я вот только галоши надену и сразу прибуду на почтамт. 700 грн маршруткой туда, 700 грн назад в Одессу – чтобы получить 1200 грн!? Классная матпомощь, не правда ли?

Звоню на «горячую линию» Минреинтеграции Украины по №1548. Мне поясняют, что перевести эту сумму никуда не имеют права, т.к. непосредственное получение в Херсоне – изначальное условие МКК, финансирующего эту акцию. И вообще, если я стал ВПЛ, то ежемесячно получаю от нашего государства по 2000 грн, и значит 1200 грн от МКК мне не положено. Пытаюсь пояснить собеседнику, что изначальный замысел меценатов – выдавать деньги в Херсоне – фактически свели на нет начавшиеся артобстрелы города. И может следует кого-то из них в Херсон пригласить, чтобы на улицах пороху понюхали и мнение поменяли? Да и несложно кое-кому у нас понять было бы, что на ежемесячные 2000 грн ВПЛ не жируют: аренда жилья на чужбине ох как «кусается»! Но с «говорящей головой» с горячей линии в дебаты вступать – дурное дело. Я получил совет позвонить на «горячую линию» областной военной администрации и набрал № 0800 330 951.

Вопрос: действительно ли получение 2000 грн. ВПЛ исключает единоразовую помощь от МКК?

Ответ: у нас нет такой информации, позвоните на «горячую линию» Укрпочты по № 0800-300-545.

Вопрос: каков максимально возможный срок получения 1200 грн от МКК на почте?

Ответ: месяц с момента получения от почты СМС с приглашением.

Звоню на «горячую линию» Укрпочты. Слышу подтверждение месячного срока получения денег от МКК. Уточняю, не будут ли этому помехой ежемесячные 2000 грн ВПЛ.

Ответ: если вы от нас получили СМС с приглашением, значит вы вправе получить эти 1200 грн от МКК.

Помощь от Красного Креста: выплаты приостановлены

Когда-то древнеримские консулы, передавая полномочия преемнику, произносили:» Я сделал, что мог, пусть те, кто могут, сделают лучше». Скажу и я то же самое. Добавлю лишь, что сомнительно, чтобы наше Минреинтеграции передало МКК или Укрпочте данные огромного реестра ВПЛ. Так что скорее всего «откровение от Укрпочты» – если получили СМС, то полУчите и 1200 грн от МКК и есть истина в последней инстанции.

По крайней мере, так можно было полагать до позднего вечера 21 апреля, когда я закончил работу над этим материалом. Но уже утром 22 апреля интернет огорошил соискателей помощи от МКК информацией о том, что денежная выплата временно прекращена в соответствии с распоряжением МКК. Я снова обратился на «горячую» линию Укрпочты – там подтвердили. Сроков этого «временно» разумеется не назвали. Не будем исключать, что в МКК таки прониклись парадоксальностью создавшейся ситуации и решили что-то изменить. Может быть даже в лучшую сторону. Цирк да и только… Что ж, как сказал в цирке лев львице о новом дрессировщике – «пожуем – увидим».

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Валерий Боянжу, Одесса – Херсон