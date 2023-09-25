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Одесский Пале-Рояль на военном положении: осень еще не заглянула (фоторепортаж)

Одесский Пале-Рояль на военном положении: осень еще не заглянула (фоторепортаж)

Одесский Пале-Рояль… Вторая военная осень сюда заглянула только «календарно». Выглядит все так, будто лето в разгаре. Наш исторический красавец Пале-Рояль! Извини, мы ведь (война!) даже твой юбилей не отметили…

Историческому скверу – уже более 180 лет

Да, 180-летие Пале-Рояля состоялось в прошлом году… Хотя называться именно так сквер возле нашего Оперного стал чуть позже.

Сейчас он, все еще в летних тонах, стал любимым местом для прогулок и возможности посидеть на скамейке в относительной тишине.

«Эрот и Психея» закрыты, как и многие другие одесские скульптуры, а вот известный восстановленный фонтан «Нимфа» работает на полную.

Красота!.. Один вид на Оперный чего стоит! А эти фонари!.. А эти старые (и не очень) деревья… Миленькие кофейни с современным дизайном… Хотя насчет кафе-ресторанчиков: многие жалуются, что их тут, пожалуй, слишком…

Одесский Оперный, Пале-Рояль
Одесский сквер Пале-Рояль, отдых
Одесский сквер Пале-Рояль, кафе
Одесский сквер Пале-Рояль, деревья
Одесский сквер Пале-Рояль, сентябрь 2023 г.
Одесский сквер Пале-Рояль, фонтан Нимфа
В Пале-Рояле, Одесса

Пале-Рояль: встретились история и современность

Патриотическая скамейка-фотозона, появившаяся здесь недавно… Напомним, элементы декора на ней – в цветах украинского флага, их дополняют бабочки – символ бессмертия, возрождения и воскресения.

Сквер словно разделен на зоны: здесь – тишина, здесь – поживее. Что кому нравится.

И главное: это одно из тех мест Одессы, где сама история сплелась с современностью. Ведь (подумать только!) сколько наш Пале-Рояль пережил, кого только не видел!

Одесский сквер Пале-Рояль, патриотическая скамейка
Одесский сквер Пале-Рояль, дерево
В Пале-Рояле, Одесса2
В Пале-Рояле, Одесса3
В Пале-Рояле, Одесса4
В Пале-Рояле, Одесса, фонарь
В Пале-Рояле, прогулка
В Пале-Рояле, Одесса5

А осень в этом году не спешит поставить свои золотые и багровые отметки в старинном Пале-Рояле. Может, хочет подарить одесситам на военном положении больше тепла, возможность пройтись по историческому скверу, посидеть в тени старых деревьев, прикоснуться к истории? Не случайно же так пытается создать хорошее настроение обновленная старинная «Нимфа»…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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