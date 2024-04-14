Раньше обычного: в Одессе расцветают Иудины деревья (фоторепортаж)

Расцвели деревья-красавцы в этом году раньше обычного: в прошлом году, например, они нас порадовали своими цветами только в мае.

Апрель в этом году с его почти летними температурными показателями разбудил деревья раньше, так что можно уже любоваться вволю…

Как и обычно, одесситы начало цветения Иудиного дерева считают символом того, что весна уже вступила в полную силу. Остальные вообще считают: если оно расцвело, то пришло уже настоящее лето.

Напомним, кстати, что «главное» иудино дерево (то, что в Городском саду) серьезно пострадало в феврале 2021 года – из-за веса большого количества мокрого снега потеряло огромную ветвь.

Деревья Иуды можно встретить не только в Городском саду и на Соборке. Они находятся в парке Победы и других местах Одессы.

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