Одесский Горсад: с радостью, пользой и бесплатно (фоторепортаж)

С наступлением весны одесский Горсад превратился в островок позитива. Выходные – его особые дни: здесь найдется занятие и вашим детям, и вам лично. А еще все происходящее – наполнено и юмором (конечно же, первого апреля – особенно), и пользой.

Одесский Горсад проводит акцию «С песней к Победе»

В Горсаду еще в марте открылся сезон военно-патриотической акции «С песней к Победе». Добро пожаловать: в выходные дни здесь проходят концерты у знаменитой Ротонды с с участием оркестра Национальной гвардии Украины.

Это не просто концерты. Это настоящее поднятие духа, когда участниками становятся все, кто «просто пришел послушать». Просто слушать не получается: народ в обязательном порядке начинает и подпевать, и танцевать.

Ну а в связи с тем, что в субботу, 1 апреля, еще и Юморина, то перед концертом я с огромным удовольствием изучала тексты истинно мотивационных юморных плакатов. Вот попробуй тут не улыбнись и не воспрянь духом!

Летний театр одесского Горсада: и для взрослых, и для детей

А из Летнего театра Горсада доносится детский смех: аниматоры стараются от души, занимая детей, с ними же проводятся самые разные мастер-классы. Ну а взрослые с восторгом наблюдают за всем происходящим.

Впрочем, взрослые могут не только наблюдать, но и пройтись по ярмарке: что-то прикупить, чем-то просто полюбоваться. Проголодались? Фудкорты к вашим услугам.

Все продумано: тут – зона для малышей, тут – для детей постарше. Взрослым тоже найдутся занятия по вкусу.

Напомним, что часть вырученных на ярмарке средств идет в помощь ВСУ. У нас ведь теперь фестивали-ярмарки – особые, они тоже на военном положении.

Пока слышу: «Ой, как же все хорошо, только бы воздушная тревога не началась!», у Ротонды доносится перекличка: устроители концерта вовлекают всех, кто оказался в Горсаду, в происходящее, просят назвать, кто из какого города, поселка, села Украины… Война и здесь отметилась: сейчас понятие «гости Одессы» вовсе не связано с курортным сезоном…

Концерты в Горсаду будут продолжаться. А что касается благотворительной фестиваля-ярмарки в Летнем театре, то она продлится и сегодня, 2 апреля.

Вход на все мероприятия – бесплатный.

Читайте также:

Фото автора