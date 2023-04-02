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Одесский Горсад: с радостью, пользой и бесплатно (фоторепортаж)

Одесский Горсад: с радостью, пользой и бесплатно (фоторепортаж)

С наступлением весны одесский Горсад превратился в островок позитива. Выходные – его особые дни: здесь найдется занятие и вашим детям, и вам лично. А еще все происходящее – наполнено и юмором (конечно же, первого апреля – особенно), и пользой.

Одесский Горсад проводит акцию «С песней к Победе»

В Горсаду еще в марте открылся сезон военно-патриотической акции «С песней к Победе». Добро пожаловать: в выходные дни здесь проходят концерты у знаменитой Ротонды с с участием оркестра Национальной гвардии Украины.

Это не просто концерты. Это настоящее поднятие духа, когда участниками становятся все, кто «просто пришел послушать». Просто слушать не получается: народ в обязательном порядке начинает и подпевать, и танцевать.

Концерт в Горсаду
Одесский Горсад, концерт
Горсад, оркестр
Военный оркестр в Горсаду
У Ротонды одесского Горсада
на концерте в Горсаду
В Горсаду играет оркестр
Горсад, концерт, зрители
Танцы в Горсаду
Одесский Горсад на выходных
Одесса, Горсад, 1 апрел 2023

Ну а в связи с тем, что в субботу, 1 апреля, еще и Юморина, то перед концертом я с огромным удовольствием изучала тексты истинно мотивационных юморных плакатов. Вот попробуй тут не улыбнись и не воспрянь духом!

Одесский плакат
Горсад, Ротонда, плакат
В одесском Горсаду
Юморина в Горсаду
Одесский юмор, Горсад

Летний театр одесского Горсада: и для взрослых, и для детей

А из Летнего театра Горсада доносится детский смех: аниматоры стараются от души, занимая детей, с ними же проводятся самые разные мастер-классы. Ну а взрослые с восторгом наблюдают за всем происходящим.

Впрочем, взрослые могут не только наблюдать, но и пройтись по ярмарке: что-то прикупить, чем-то просто полюбоваться. Проголодались? Фудкорты к вашим услугам.

Все продумано: тут – зона для малышей, тут – для детей постарше. Взрослым тоже найдутся занятия по вкусу.

Ярмарка в одесском Горсаду
Горсад Одессы на выходных
В одесском Горсаду
Дети в Горсаду Одессы
Дети, аниматоры
Одесский Горсад, дети
Ребенок в Горсаду
Летний театр Горсада
Горсад, игры с аниматором
Одесский Горсад на выходных
Занятия с детьми в Горсаду
Горсад, ярмарка
В Горсаду
Одесский Горсад, мастер-класс
Сбор помощи

Напомним, что часть вырученных на ярмарке средств идет в помощь ВСУ. У нас ведь теперь фестивали-ярмарки – особые, они тоже на военном положении.

Пока слышу: «Ой, как же все хорошо, только бы воздушная тревога не началась!», у Ротонды доносится перекличка: устроители концерта вовлекают всех, кто оказался в Горсаду, в происходящее, просят назвать, кто из какого города, поселка, села Украины… Война и здесь отметилась: сейчас понятие «гости Одессы» вовсе не связано с курортным сезоном…

Концерты в Горсаду будут продолжаться. А что касается благотворительной фестиваля-ярмарки в Летнем театре, то она продлится и сегодня, 2 апреля.

Вход на все мероприятия – бесплатный.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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