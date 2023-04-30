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Одесса в последний день апреля: привычный дождь, неторопливые каштаны и цветущая сирень (фоторепортаж)

Одесса в последний день апреля: привычный дождь, неторопливые каштаны и цветущая сирень (фоторепортаж)

Последний день апреля в Одессе снова прошел под знаком дождя. Как довелось сегодня услышать из одной уличной беседы, «если завтра не будет дождя, то очень удивлюсь. Привык уже»… Дождь себе то покапывает, то «поливает», а город становится все краше, словно пытается буйным цветением «загладить вину» за обильные осадки.

Одесский апрель: любуемся и фотографируем

Последний день апреля выпал на воскресенье. Кто-то высовывает нос под дождевые капли исключительно по делу, кто-то решает, что воздухом все равно же надо подышать, опять же, песика выгулять.

Некоторые прохожие (второй военный апрель!) по-прежнему привычно вглядываются в ленту новостей на мобильнике: уже в привычку вошло, иногда это происходит прямо на ходу.

Конец апреля в Одессе
Центр Одессы в конце апреля
Одесский Горсад в конце апреля
Дождливый апрель в Одессе
Одесса, Арома Кава
Дождливый день в Одессе
Одесса, конец апреля, дождь
Одесса весенняя

Природа щедро балует буйным цветением. Каштаны, правда, пока ведут себя немного капризно: одни деревья уже красуются свечками, другие пока не торопятся. Цветущие кустарники и листья на деревьях в каплях дождя – как картинка: люди останавливаются «просто так», многие фотографируют.

Цветет сирень
Цветущее деревце
Весеннее цветение
Цветет дерево
Экзотические тюльпаны
Цветущее дерево
Цветущий каштан

На одесских улицах царствует сирень

Кто-то успевает отметить, что все происходит очень быстро, вон, мол, многие деревья уже отцветают… А порой и настоящее восхищение можно услышать у какой-нибудь уличной клумбы: «Ну вы только посмотрите на эти тюльпаны! Экзотика!».

Ну а пока кто-то, опустив головы, восхищается тюльпанами, другие любуются распускающейся сиренью – «классической» с самыми разными оттенками и, конечно же, белой. Сирень сейчас входит в период «царствования»: ее на одесских улицах все больше и больше…

Одесса весенняя
Одесская сирень
Цветущая сирень
Весна в Одессе
В Одессе цветет сирень
Конец апреля
Цветущая сирень в Одессе
В Одессе цветет сирень
Цветущая сирень в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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