Костюми для кактусів та смарагдова скумбрія: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Усього одна мить, одне-єдине фото дня… Які вони – миттєвості тижня з 4 по 10 грудня?
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4 грудня
Скульптури та артоб’єкти з зображенням собак в Одесі – рідкість, на відміну від котиків. Ці два песики «проживають» на початку вулиці Успенської:
5 грудня
Отакі творчо-фантазійні «новорічні ялинки» побачили ми сьогодні у продажу. Так-так, ви не помилились: це живі кактуси у костюмі Санти:
6 грудня
Поки одеська Музкомедія готує справжнє свято для дітей і дорослих, кав’ярня напроти театру подарувала перехожим незвичну новорічну картинку: на ялинкових гілках «дозріли» літні фрукти:
7 грудня
Одеський Привоз… Це цінники? Цінники з рекламою? Та ні, ви ж тільки вчитайтесь: це вже справжні оди, які надихають покупця!
8 грудня
Ось які квітники зустріли ми на вулиці Старорізничній. Такі вуличні меблі в історичному куточку Одеси – справжній креатив:
9 грудня
Так, звісно, вітрини зараз все частіше намагаються підняти одеситам настрій за допомогою новорічних прикрас. А от ми сьогодні милувались цією креативною вітриною в овочевих рядах на Новому базарі:
10 грудня
З почутого в одеському Пасажі: «О, все поруч – і Хелловінські прикраси, і новорічна ялинка. Це, мабуть, на вибір, у кого який настрій…»
Фото авторки