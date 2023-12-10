Костюми для кактусів та смарагдова скумбрія: сім миттєвостей одеського тижня в фото

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4 грудня

Скульптури та артоб’єкти з зображенням собак в Одесі – рідкість, на відміну від котиків. Ці два песики «проживають» на початку вулиці Успенської:

5 грудня

Отакі творчо-фантазійні «новорічні ялинки» побачили ми сьогодні у продажу. Так-так, ви не помилились: це живі кактуси у костюмі Санти:

6 грудня

Поки одеська Музкомедія готує справжнє свято для дітей і дорослих, кав’ярня напроти театру подарувала перехожим незвичну новорічну картинку: на ялинкових гілках «дозріли» літні фрукти:

7 грудня

Одеський Привоз… Це цінники? Цінники з рекламою? Та ні, ви ж тільки вчитайтесь: це вже справжні оди, які надихають покупця!

8 грудня

Ось які квітники зустріли ми на вулиці Старорізничній. Такі вуличні меблі в історичному куточку Одеси – справжній креатив:

9 грудня

Так, звісно, вітрини зараз все частіше намагаються підняти одеситам настрій за допомогою новорічних прикрас. А от ми сьогодні милувались цією креативною вітриною в овочевих рядах на Новому базарі:

10 грудня

З почутого в одеському Пасажі: «О, все поруч – і Хелловінські прикраси, і новорічна ялинка. Це, мабуть, на вибір, у кого який настрій…»

Фото авторки