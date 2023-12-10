Новини Одеси та Одеської області

Костюми для кактусів та смарагдова скумбрія: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Костюми для кактусів та смарагдова скумбрія: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Усього одна мить, одне-єдине фото дня… Які вони – миттєвості тижня з 4 по 10 грудня?

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

4 грудня

Скульптури та артоб’єкти з зображенням собак в Одесі – рідкість, на відміну від котиків. Ці два песики «проживають» на початку вулиці Успенської:

Фото дня в Одессе: собачки на Успенской

5 грудня

Отакі творчо-фантазійні «новорічні ялинки» побачили ми сьогодні у продажу. Так-так, ви не помилились: це живі кактуси у костюмі Санти:

Фото дня в Одессе: новогодние кактусы

6 грудня

Поки одеська Музкомедія готує справжнє свято для дітей і дорослих, кав’ярня напроти театру подарувала перехожим незвичну новорічну картинку: на ялинкових гілках «дозріли» літні фрукти:

Фото дня в Одессе: необычная витрина

7 грудня

Одеський Привоз… Це цінники? Цінники з рекламою? Та ні, ви ж тільки вчитайтесь: це вже справжні оди, які надихають покупця!

Фото дня в Одессе: рыба на Привозе

8 грудня

Ось які квітники зустріли ми на вулиці Старорізничній. Такі вуличні меблі в історичному куточку Одеси – справжній креатив:

Фото дня в Одессе: на улице Старорезничной

9 грудня

Так, звісно, вітрини зараз все частіше намагаються підняти одеситам настрій за допомогою новорічних прикрас. А от ми сьогодні милувались цією креативною вітриною в овочевих рядах на Новому базарі:

Фото дня в Одессе: на Новом базаре

10 грудня

З почутого в одеському Пасажі: «О, все поруч – і Хелловінські прикраси, і новорічна ялинка. Це, мабуть, на вибір, у кого який настрій…»

Фото дня в Одессе: встретились Хэллоуин и Новый год

Фото авторки

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати