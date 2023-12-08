Цены на Привозе 8 декабря: где на рынке ценник дня (фоторепортаж)

Привоз в первой декаде декабря… Людей, как обычно, много. Услышала даже: «Они все что, уже к новогоднему столу продукты покупают?!». Шутка как-то «не прошла», потому что раздалась «очередная» воздушная тревога.
Кто отвечает за сало?
Пожилая пара спорит:
— Вот что мы здесь делаем? Я же говорил, что не надо ехать на Привоз.
— Да здесь дешевле все!..
— А тревога?
— А что, она только на Привозе?
Идем дальше, слышу привычное: «Пошли на дешевую дорожку».
Еще какой-то шутник по этому поводу:
— Это не дешевая дорожка, а сиротская тропинка!
Эта шутка тоже «не прошла».
Женщина спрашивает у своей спутницы:
— Тревогу я слышала, а что это сыпется? –
— Боже, сама не видишь? Снег пошел!
— Откуда снег? Его ведь не обещали!
— Тревогу нам тоже не обещали… (В адрес «тварей е…ных» посыпались «сладкие» пожелания»).
… В мясном корпусе — «ценник дня» привлекает внимание покупателей к «ну очень мягкому салу». Кто-то прочитал, подумал, выдал:
— Надо еще добавить «я отвечаю!».
В рыбных рядах узнали, что судак бывает не только свежий, а «супер-свежий».
Да, пошутили — кто как смог. Теперь самое время узнавать, что сегодня на Привозе с ценами.
Что по чем: цены на Привозе
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):
- картофель – 20-25 грн;
- лук – 15-25 грн;
- помидоры – 25-110 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 55-80 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 30-80 грн;
- баклажаны – 35-70 грн;
- капуста – 20-35 грн.
- чеснок – 95-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-12 грн.
Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):
- яблоки – 15-30 грн;
- слива – 20-50 грн;
- груши — 20-75 грн;
- виноград – 50-120 грн;
- лимоны – 30-60 грн;
- мандарины – 35-80 грн
- апельсины – 60-80.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 50-85 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- сыр – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 220-240 грн;
- телячья шея – 170-180 грн;
- ребра – 120-140 грн.
- антрекот – 170 грн.
Свинина:
- задняя часть -170-190 грн;
- шея – 210-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-200 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 170-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 60-90 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 100 грн;
- судак – 180-250 грн
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Фото: Мария Котова