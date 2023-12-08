Цены на Привозе 8 декабря: где на рынке ценник дня (фоторепортаж)

Кто отвечает за сало?

Пожилая пара спорит:

— Вот что мы здесь делаем? Я же говорил, что не надо ехать на Привоз.

— Да здесь дешевле все!..

— А тревога?

— А что, она только на Привозе?

Идем дальше, слышу привычное: «Пошли на дешевую дорожку».

Еще какой-то шутник по этому поводу:

— Это не дешевая дорожка, а сиротская тропинка!

Эта шутка тоже «не прошла».

Женщина спрашивает у своей спутницы:

— Тревогу я слышала, а что это сыпется? –

— Боже, сама не видишь? Снег пошел!

— Откуда снег? Его ведь не обещали!

— Тревогу нам тоже не обещали… (В адрес «тварей е…ных» посыпались «сладкие» пожелания»).

… В мясном корпусе — «ценник дня» привлекает внимание покупателей к «ну очень мягкому салу». Кто-то прочитал, подумал, выдал:

— Надо еще добавить «я отвечаю!».

В рыбных рядах узнали, что судак бывает не только свежий, а «супер-свежий».

Да, пошутили — кто как смог. Теперь самое время узнавать, что сегодня на Привозе с ценами.

Что по чем: цены на Привозе

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

картофель – 20-25 грн;

лук – 15-25 грн;

помидоры – 25-110 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 55-80 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 30-80 грн;

баклажаны – 35-70 грн;

капуста – 20-35 грн.

чеснок – 95-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-12 грн.

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

яблоки – 15-30 грн;

слива – 20-50 грн;

груши — 20-75 грн;

виноград – 50-120 грн;

лимоны – 30-60 грн;

мандарины – 35-80 грн

апельсины – 60-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 50-85 грн;

брынза – 150-200 грн;

сыр – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 220-240 грн;

телячья шея – 170-180 грн;

ребра – 120-140 грн.

антрекот – 170 грн.

Свинина:

задняя часть -170-190 грн;

шея – 210-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-200 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 170-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 60-90 грн;

караси – 70-80 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 100 грн;

судак – 180-250 грн

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Фото: Мария Котова