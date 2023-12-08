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Цены на Привозе 8 декабря: где на рынке ценник дня (фоторепортаж)

Цены на Привозе 8 декабря: где на рынке ценник дня (фоторепортаж)

Привоз в первой декаде декабря… Людей, как обычно, много. Услышала даже: «Они все что, уже к новогоднему столу продукты покупают?!». Шутка как-то «не прошла», потому что раздалась «очередная» воздушная тревога.

Кто отвечает за сало?

Пожилая пара спорит:

— Вот что мы здесь делаем? Я же говорил, что не надо ехать на Привоз.

— Да здесь дешевле все!..

— А тревога?

— А что, она только на Привозе?

Идем дальше, слышу привычное: «Пошли на дешевую дорожку».

Привоз 8.12. Котова

Еще какой-то шутник по этому поводу:

— Это не дешевая дорожка, а сиротская тропинка!

Эта шутка тоже «не прошла».

Женщина спрашивает у своей спутницы:

— Тревогу я слышала, а что это сыпется? –

— Боже, сама не видишь? Снег пошел!

— Откуда снег? Его ведь не обещали!

— Тревогу нам тоже не обещали… (В адрес «тварей е…ных» посыпались «сладкие» пожелания»).

… В мясном корпусе — «ценник дня» привлекает внимание покупателей к «ну очень мягкому салу». Кто-то прочитал, подумал, выдал:

— Надо еще добавить «я отвечаю!».

В рыбных рядах узнали, что судак бывает не только свежий, а «супер-свежий».

Привоз 8.12. Котова

Да, пошутили — кто как смог. Теперь самое время узнавать, что сегодня на Привозе с ценами.

Что по чем: цены на Привозе

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • картофель – 20-25 грн;
  • лук – 15-25 грн;
  • помидоры – 25-110 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 55-80 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 30-80 грн;
  • баклажаны – 35-70 грн;
  • капуста – 20-35 грн.
  • чеснок – 95-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-12 грн.

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова

 

  • яблоки – 15-30 грн;
  • слива – 20-50 грн;
  • груши — 20-75 грн;
  • виноград – 50-120 грн;
  • лимоны – 30-60 грн;
  • мандарины – 35-80 грн
  • апельсины – 60-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • яйца (десяток) – 50-85 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • сыр – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 220-240 грн;
  • телячья шея – 170-180 грн;
  • ребра – 120-140 грн.
  • антрекот – 170 грн.

Свинина:

  • задняя часть -170-190 грн;
  • шея – 210-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-200 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 170-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • толстолобик – 60-90 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – «в среднем» 100 грн;
  • судак – 180-250 грн

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Фото: Мария Котова

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