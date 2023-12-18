Конфликт на границе: почему пограничники отняли у фермеров пахотные земли

Украинский колхоз слева, молдавский – справа

История вопроса уходит к советскому периоду, когда границами между республиками Украина и Молдавия по полям служили обычные лесополосы и грунтовые дороги: украинский колхоз слева, молдавский – справа.

Аграрная реформа в независимой Украине была начата еще в девяностых годах и прошла в три этапа. Работали по старым картам, никто не «нарезал» специальное место для обслуживания государственной границы. На последнем этапе реформы, с 1999 года, коллективные сельхозпредприятия (КСП) стали частными — фермерскими хозяйствами, обществами с ограниченной ответственностью, частными предприятиями. При этом члены КСП вышли из их состава с выделением им земельных и имущественных паев в натуре. Порядок выделения земельных участков в натуре был предусмотрен Законом Украины «О порядке выделения земельных участков собственникам земельных долей (паев)» от 5 июня 2003 года.

Большинство владельцев земли передали свои паи в аренду – и ежегодно получают оплату продукцией или деньгами, что пополняет семейный бюджет сельских жителей.

Пограничники отняли частную собственность

Сегодня, в период широкомасштабной войны, требования к охране государственной границы повысились. Теперь требуется вдоль кордона отмежевать полосу шириной 30-50 метров для инженерно-технических и фортификационных сооружений. Но как отмежевать, если эта земля – частная собственность? Патовая ситуация.

— Мы платим за эту землю налоги, рассчитываемся натуроплатой с владельцами паев, если взяли их участки в аренду, — говорит депутат горсовета города Рени и фермер Илья Келиогло. – А на самом деле там пограничники выкопали траншеи и землю накидали на поля. Лично я потерял таким образом минимум пять гектаров земли.

В период широкомасштабной войны проблема обострилась, поскольку нелегальное пересечение границы стало частым явлением: пограничникам приходится чаще курсировать вдоль границы и даже местами рыть непреодолимые для беглецов траншеи. В результате страдают посевы фермеров.

Нет единого решения

Эта ситуация была рассмотрена в Ренийской громаде уже не один раз. В ходе обсуждения проблемы мнения разделились. Депутат Валерий Бабэрэ предложил вызывать на места конфликтов полицию:

— По логике, владелец пая должен восстановить на него свои права, — говорит Валерий Бабэрэ. – Если на его земле кто-то выкопал траншею, надо вызвать правоохранительные органы – и пусть разбираются, кто это сделал, на каком основании, правомерно или нет.

Депутат Алексей Андрианов предложил в качестве первого шага, чтобы разговор был предметным, обозначить паи на местности колышками, оплатив соответствующую услугу геодезиста.

Начальник отдела земельных отношений Ренийского горсовета Владимир Кромкин считает, что достаточно одному пайщику подать в суд и отстоять свои права на землю – и это станет судебным прецедентом для остальных.

По мнению депутата Ренийского горсовета Светланы Асаржи, нельзя подставлять одного человека.

— Почему владелец пая должен судиться с государством? – задается вопросом Светлана. – У простого тракториста нет финансов и времени для судебных тяжб. К тому же мы знаем, сколько времени дела лежат в судах.

Светлана Асаржи считает, что необходимо решать конфликт комплексно, всем, кого он коснулся.

Выкупит ли землю государство?

Нельзя не отметить, что конфликт заложен на законодательном уровне. В 2021 году Кабинет министров Украины утвердил программу обустройства государственной границы путем строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций Государственной пограничной службы на период до 2024 года.

Согласно этой программе, органы Государственной пограничной службы должны рассмотреть возможность фактического отчуждения земель на приграничной полосе шириной 30-50 метров для размещения на ней пограничных инженерных сооружений и другой инфраструктуры, которая необходима ГПСУ для охраны границы.

В перспективе погранслужбе предстоит оформить права постоянного пользования земельными участками. И поэтапно этот процесс уже идет, но с пахотными землями – проблемы. Что делать, если участки находятся в частной собственности, пока не понятно.

Если действовать согласно существующему законодательству, частные земельные участки, расположенные вдоль 50-метровой приграничной полосы, должны готовиться под выкуп. Найдутся ли сейчас у государства для этого деньги? Во всяком случае, в целевой государственной программе оборудования границы такой статьи затрат не предусмотрено.