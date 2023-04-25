Кому поможет бесплатный адвокат?

В Украине работают центры бесплатной правовой помощи. Они предоставляют первичную и вторичную помощь.
- Первичная правовая помощь доступна всем. Это консультация юриста, подготовка заявлений и жалоб.
- Вторичная правовая помощь – это представительство интересов в суде или других госорганах, составление документов процессуального характера. На вторичную помощь имеют право малообеспеченные лица, люди с инвалидностью, ветераны войны и семьи погибших, дети, переселенцы и лица, проживающие в «горячих» точках.
Верховная Рада приняла закон, который расширяет доступ к такой помощи, в частности:
- лица с инвалидностью смогут воспользоваться услугами бесплатного адвоката, если их доход не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 5368 гривен (2684 грн. х 2). Ранее считали два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц – 4186 гривен (2093 грн. х 2);
- переселенцы могут обратиться к бесплатному адвокату при отказе в выдаче справки внутренне перемещенного лица;
- лица, не имеющие документов, удостоверяющих личность, имеют право на помощь адвоката при установлении в суде фактов, связанных с оформлением и выдачей таких документов. В том числе – для получения компенсации за поврежденное и уничтоженное недвижимое имущество в результате войны.
По вопросам бесплатной правовой помощи звоните по номеру 0800-213-103 (звонки бесплатные).
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