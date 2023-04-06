Номера телефонов горячих линий украинских ведомств и служб

Номера телефонов горячих линий, а также как позвонить на горячую той или иной организации часто спрашивают читатели у редакции «Одесской жизни». Поэтому мы собрали для вас актуальные на сегодня номера телефонов основных горячих линий и контактных центров.
Горячие линии почтовых операторов
Если вы не знаете как оформить посылку, не можете найти ближайшее отделение почты или к вам не приходится газета «Одесская жизнь», звоните на горячую линию почтового оператора, услугами которого вы пользуетесь:
- «Укрпочта» — 0 (800) 300-545.
- «Новая почта» — (098) 45-00-609, (050) 45-00-609, (093) 45-00-609.
Как позвонить на ж/д вокзал Одессы
Узнать расписание поездов и электричек и получить консультацию оператора железной дороги можно по номерам ниже:
- «Укрзалізниця» — 0 (800) 503-111.
- Справочная одесского ж/д вокзала — (048) 727-42-42.
Горячие линии украинских банков
Служба поддержки клиентов, техподдержка и другие вопросы, связанные с финансами или с услугами вашего банка, можно решить по телефонам ниже:
- Национальный банк Украины (НБУ) — 0 (800) 50-52-40, (044) 298-65-55.
- «Приватбанк» — 3700 или (073) 716-11-31.
- «Ощадбанк» — 0 (800) 21-08-00.
- «Райффайзен» — 0 (800) 40-05-04 или 0 (800) 50-05-00.
- «Південний» — 0 (800) 30-70-30.
- «Sense Bank» (бывший «Альфа-банк») — 0 (800) 50-20-50.
- «Укрсиббанк» — 729 (с мобильного).
Как позвонить оператору мобильной связи
Наши читатели часто просят подсказать, как позвонить оператору Киевстар или Водафон, потому что не знают как это сделать:
- «Киевстар» — 466 или 0 (800) 30-04-66 со стационарного и другого оператора.
- «Водафон» — 111 или 0 (800) 40-01-11 для абонентов других операторов.
- «Лайфселл» — 54-33 или 0 (800) 20-54-33 со стационарных и других операторов.
Контакты одесских органов власти
С началом полномасштабной войны у одесситов и гостей города появилось множество вопросов к местным органам власти, начиная от благоустройства до каких-либо административных решений:
- Одесская областная государственная администрация — 0 (800) 30-11-48 (по вопросам переселенцев и не только).
- Одесский областной совет — (048) 718-94-59.
- Одесский городской совет — единый номер для обращения граждан 15-35.
- Центр предоставления админуслуг (ЦНАП) — (048) 705-55-55.
- Скорая коммунальная помощь — 15-01 (решают все коммунальные вопросы).
Горячие линии государственных органов Украины
Не забывайте также, что в Украине работают правительственные линии. Позвонив туда, нас могут проконсультировать по многим вопросам, найти решение проблемы, рассказать на какие бесплатные услуги мы имеем право и принять жалобу:
- Правительственный контактный центр — 15-45 (консультация, решение проблемных вопросов и прием жалоб) и 15-39 «горячая линия» по социальным вопросам (соцзащита).
- Бесплатная правовая помощь — 0 (800) 21-31-03.
- Министерство охраны здравоохранения (МОЗ) — 0 (800) 60-20-19.
- Национальная служба здоровья (НСЗУ) — 16-77 (бесплатная медицина).
- Пенсионный фонд Украины — 0 (800) 50-37-53.
- Государственная миграционная служба — (048) 705-31-68.
- Министерство реинтеграции — 15-48, (096) 078-84-33, (066) 813-62-39 (по вопросам переселенцев) или 0-800-339-247 и (095) 896-04-21 (если близкие длительное время не выходят на связь).
Горячие линии структур по безопасности
- Международная организация по миграции (МОМ) — 0 (800) 50-55-01 или 527 (защита прав мигрантов, ответы на вопросы выезда за границу).
- Госпродслужба — (044) 364-77-80 (линия защиты прав потребителей).
- Министерство обороны — 0 (800) 500-410 или 0 (800) 500-442 (если военнообязанного отправили на передовую без навыков владения оружием и подготовки).
- Главное управление Нацполиции в Одесской области – 0 (800) 50-02-02 (бесплатная горячая линия в случае отсутствия соединения с дежурной частью).
- Служба безопасности Украины (СБУ) — 0 (800) 50-14-82 (телефон доверия).
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