Компенсация за разрушенное жилье: как получить и кто имеет право

Компенсация за разрушенное жилье необходима десяткам тысяч людей, которые из-за войны остались без крыши над головой. В законе №2923 от 23 февраля 2023 года принят механизм получения компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье. В силу закон вступит в мае 2023 года.

Какой закон регулирует компенсацию на жилье

Закон Украины, которым определяется компенсация за разрушенное жилье, называется «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины» №2923-IX от 23.02.2023 года

Какая будет помощь если разрушено жилье

Согласно принятому закону, компенсация положена за жилую недвижимость, которая была повреждена либо разрушена в период с 24 февраля 2022 года.

Действовать он будет в течение трех лет после прекращения либо отмены военного положения на территории, где такое жилье находится или находилось. Что касается объектов, разрушенных в результате разминирования, – компенсацию можно будет получить на протяжении года.

Компенсация за жилье по закону не распространяется, если оно находилось на временно оккупированных территориях на дату введения военного положения.

Кому положена денежная компенсация за жилье

Денежная компенсация не предусмотрена для владельцев уничтоженных квартир и других жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. Они получат жилищный сертификат.

Жилищный сертификат — это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение нового жилья. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи.

Ограничений месторасположения, типа и площади нового жилья закон не предусматривает. Отчуждать (передавать в собственность другому лицу) жилье, строительство которого профинансировано через сертификат, в течение пяти лет запрещено. Исключением может быть только право наследования.

У владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку жилья либо денежную компенсацию. Деньги будут перечислять на счет со специальным режимом использования для оплаты строительных работ и покупки стройматериалов.

Размер денежной компенсации и стоимость жилищного сертификата должны соответствовать цене уничтоженного жилья.

Компенсация за разрушенное жилье: кто имеет право

Получить компенсацию за разрушенное жилье смогут только граждане Украины. Право на выплаты или жилищный сертификат имеют:

владельцы квартир, других жилых помещений;

владельцы частных, садовых и дачных домов;

заказчики (физические лица) строительства частных, садовых и дачных домов;

физические лица, осуществившие инвестирование, финансирование строительства;

члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности на него;

наследники вышеуказанных лиц.

Также основания для компенсации на восстановление общего имущества многоквартирного дома имеют ОСМД, управляющие компании, ЖСК.

Кто не имеет право получить компенсацию за разрушенное жилье

Не имеют права на компенсацию лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности, а также – их наследники.

Если разрушено жилье куда обращаться

Подать заявление на компенсацию жилья можно через:

через ЦНАП;

органы соцзащиты;

через нотариуса;

онлайн через сайт «Дія».

К заявлению необходимо приложить:

копию документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество или приобретение недвижимости;

при наличии — материалы фото и видеофиксации до или после уничтожения жилья.

Решение о предоставлении компенсации должны принимать органы местного самоуправления. Созданные при них специальные комиссии обязаны установить факт разрушения жилья, провести его осмотр, принять решение о предоставлении компенсации и определить сумму возмещения убытков.