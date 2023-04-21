Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм?

В конце прошлого года Программу медицинских гарантий расширили. Теперь военные и гражданские, которые получили травмы во время войны, могут получить бесплатную реабилитационную помощь. Что в нее входит?
- Составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии.
- Проведение необходимых лабораторных и инструментальных обследований.
- Оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и (или) ортопедическая реабилитация, и (или) кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях, согласно составленному индивидуальному реабилитационному плану.
- Психологическая помощь.
- Своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации.
- Лекарства из Нацперечня основных лекарственных средств.
- Оказание реабилитационной помощи от одного до двух часов в сутки или менее часа в сутки для пациентов, нуждающихся в нейрореабилитации, ортопедической, психологической, кардио-респираторной или комплексной реабилитации.
Чтобы получить бесплатную помощь, звоните в Национальную службу здоровья: 16-77.
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