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Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм?

Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм?

В конце прошлого года Программу медицинских гарантий расширили. Теперь военные и гражданские, которые получили травмы во время войны, могут получить бесплатную реабилитационную помощь. Что в нее входит?

  1. Составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии.
  2. Проведение необходимых лабораторных и инструментальных обследований.
  3. Оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и (или) ортопедическая реабилитация, и (или) кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях, согласно составленному индивидуальному реабилитационному плану.
  4. Психологическая помощь.
  5. Своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации.
  6. Лекарства из Нацперечня основных лекарственных средств.
  7. Оказание реабилитационной помощи от одного до двух часов в сутки или менее часа в сутки для пациентов, нуждающихся в нейрореабилитации, ортопедической, психологической, кардио-респираторной или комплексной реабилитации.

Чтобы получить бесплатную помощь, звоните в Национальную службу здоровья: 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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