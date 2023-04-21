Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм?

Мезотерапия – что это за процедура, особенности проведения и когда нужна? Устранить эстетические несовершенства кожи не всегда помогает качественная косметика, здоровый образ жизни, спортзал. Иногда требуются более эффективные способы решения проблемы. В современной косметологии востребованы различные методики ухода за кожей. Особую популярность получила мезотерапия. Это эффективный способ поддержать здоровье кожи и устранить недостатки. Курс процедур поможет избавиться от признаков старения, восстановить функции подкожных желез, уменьшить видимость растяжек на теле, улучшить рост волос. ПОДРОБНЕЕ

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На какие заболевания может указывать боль в боку Колющие, приступообразные или тянущие боли в боку могут возникать как во время движения, так и в состоянии покоя, и игнорировать их ни в коем случае нельзя. В зависимости от локализации и ощущений, они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. ПОДРОБНЕЕ

Можно ли сделать бесплатно плановую операцию? На сегодняшний день бесплатно можно сделать не только неотложную, но и плановую операцию. Для этого нужно обратиться в больницу, заключившую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). ПОДРОБНЕЕ