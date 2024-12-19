Безоплатна юридична допомога в Україні: хто може нею скористатися

Первинна правова допомога доступна усім. Це консультація юриста, підготовка заяв та скарг.

доступна усім. Це консультація юриста, підготовка заяв та скарг. Вторинна правова допомога – це представництво інтересів у суді або інших держорганах, складання документів процесуального характеру.

На вторинну допомогу мають право малозабезпечені особи, люди з інвалідністю, ветерани війни та сім’ї загиблих, діти, переселенці та особи, які мешкають у «гарячих» точках.

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Також за оновленим законом було розширено доступ до безоплатного адвоката таким категоріям населення:

особи з інвалідністю зможуть скористатися послугами безкоштовного адвоката, якщо їх дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 5368 гривень (2684 грн. х 2). Раніше рахували два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб — 4186 гривень (2093 грн. х 2);

зможуть скористатися послугами безкоштовного адвоката, якщо їх дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 5368 гривень (2684 грн. х 2). Раніше рахували два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб — 4186 гривень (2093 грн. х 2); переселенці можуть звернутися до безкоштовного адвоката за відмову у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи;

можуть звернутися до безкоштовного адвоката за відмову у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи; особи, які не мають документів, що посвідчують особу, мають право на допомогу адвоката при встановленні в суді фактів, пов’язаних із оформленням та видачею таких документів. У тому числі — для отримання компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок війни.

З питань безкоштовної правової допомоги телефонуйте за номером 0800-213-103 (дзвінки безкоштовні).

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