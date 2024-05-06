Комуналка, субсидії, пільги тощо: зміни, які набувають чинності в травні

Тарифи: кому доведеться платити більше?

Електроенергія

Тариф на електропостачання для побутових споживачів влада поки що підвищувати не буде. Ціна для населення залишається 2,64 гривні за кіловат. Також для власників двох зонних лічильників продовжує діяти «нічний» тариф (з 23.00 до 07.00) — 1,23 гривні за кіловат.

Але надалі ціни за світло в комунальних платіжках усе ж зростуть. Щоправда, запевняють народні депутати, до ринкового рівня тариф не підвищиться.

Газ

Незмінною залишається і вартість газу для побутових споживачів, які користуються послугами компанії «Нафтогаз», — 7,96 гривні за кубометр. До кінця війни і ще півроку після скасування режиму воєнного стану в Україні діє заборона на підвищення тарифів на газопостачання та розподіл газу.

Вода

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у містах обласного значення заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення у травні. Водночас влада деяких невеликих міст, які мають право встановлювати ціну на цю комунальну послугу на власний розсуд, тарифи на воду переглянула. Підвищення тарифів місцеві водоканали пояснюють зростанням вартості електроенергії та мінімальної заробітної плати.

Субсидії: хто може залишитися без допомоги?

З 1 травня більшості одержувачів субсидій виплати на неопалювальний сезон продовжили автоматично. Але в деяких випадках допомогу можуть скасувати.

Так, не продовжать виплати особам, які накопичили борги за комуналку на суму понад 680 гривень. Відмовлять у допомозі, якщо в субсидіанта збільшилися доходи або в його домогосподарстві прописано повнолітнього, який не працює і не навчається.

Позбавити субсидії можуть і тих, хто нещодавно здійснив покупку вартістю понад 50 тисяч гривень або накопичив на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.

Крім того, нагадаємо, що деяким споживачам для того, щоб їм призначили допомогу з 1 травня, слід подати до ПФУ заяву та декларацію про доходи і витрати. Звертатися особисто необхідно, якщо:

ви орендуєте житло та оплачуєте комунальні послуги;

у домогосподарстві є переселенці;

кількість зареєстрованих і фактично проживаючих осіб відрізняється;

сім’я претендує на призначення субсидії для купівлі скрапленого газу, рідкого та твердого пічного побутового палива.

Пільги: ветеранам отримати буде простіше

З травня отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей можна буде без тяганини.

З 1 травня набуває чинності новий порядок взяття на облік і призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для військових. Він передбачає можливість подати відповідну заяву членам їхніх сімей. Крім того, замість двох окремих заяв потрібно подати лише одну. Зробити це можна і в електронній формі.

Документи можна подати в сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, виконавчих органах сільської, селищної, міської ради територіальних громад.

На замітку водіям: з увімкненими фарами цілий рік

З 1 травня залишається чинною норма про необхідність вмикати в будь-який час доби денні ходові вогні на транспортних засобах, які рухаються за межами населених пунктів. Раніше це правило діяло тільки з жовтня по травень. Ця вимога стосується всіх транспортних засобів — у тому числі двоколісних.

Якщо денних ходових вогнів немає, то водії мають вмикати ближнє світло фар.

Якщо транспорт рухається в умовах недостатньої видимості, то водіям дозволяється використовувати дальнє світло фар або додатково протитуманні фари. Але за умови, що таке освітлення не засліплюватиме інших учасників дорожнього руху.

Подібна практика, пояснюють у патрульній поліції, показала хороші результати в країнах ЄС. Статистика свідчить про те, що використання денних ходових вогнів зменшує кількість ДТП у світлий час доби на 10-15%.

Мобілізація: усім на облік

18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. Після його публікації всім військовозобов’язаним протягом 60 діб необхідно оновити свої військово-облікові дані через територіальні центри комплектації, ЦНАПи або електронний кабінет.

Новим законом скасовано статус «обмежено придатний до військової служби». Військово-лікарська комісія (ВЛК) має право видавати тільки два висновки: «придатний» і «не придатний». У зв’язку з цим військовозобов’язані, які мали статус «обмежено придатний», з моменту публікації закону зобов’язані повторно пройти ВЛК. За результатами комісії буде видано новий висновок. Зробити повторне обстеження можна протягом дев’яти місяців.

Щеплення: можна буде зробити в аптеці

З травня фармацевти матимуть право робити щеплення населенню в приміщеннях аптек. Такі зміни передбачені постановою КМУ № 213 від 24 лютого 2024 року. На сьогодні затверджено перелік аптек, які виявили бажання отримати ліцензію Міністерства охорони здоров’я для проведення щеплень.

Згідно з ліцензією, фармацевти, зокрема, мають визначати безпечність вакцин, знати правила організації та техніки проведення щеплень, надавати медичну допомогу при невідкладних станах.

За потреби фармацевт взаємодіятиме з лікарями та медичними сестрами — отримає доступ до картки хворого. Крім того, він має правильно оцінити стан пацієнта, забезпечити його спостереження після вакцинації.

Такі нововведення, кажуть у МОЗ, необхідні, щоб розвантажити медичну систему. Сьогодні подібна практика успішно використовується в країнах ЄС, США, Канаді.