С 1 мая одесским водителям станет легче: отменяется важное правило ПДД

Начиная с 1 мая уже можно на включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток при движении за городом.

Когда можно не включать фары днем

Многих водителей интересует ответ на вопрос, когда же можно будет не включать фары днем? Согласно правилам дорожного движения, это можно перестать делать с 1 мая.

Так, в пункте 9.8 правил дорожного движения сказано:

«С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар»

Из этого пункта ПДД следует, что начиная с 1 мая можно не выполнять требование правил о том, что двигаться за городом надо с включением дневных ходовых огней, а если их нет, то с ближним светом фар в дневное время суток. Потому что это требование перестанет действовать до 1 октября.

А вот с 1 октября 2023 года опять будет нужно ездить с включенными фарами.

Почему надо включать фары днем

Правило это ввели не просто так. Оно продиктовано необходимостью дополнительно обозначить транспортное средство в условиях недостаточной видимости, которая часто наблюдается в осенне-зимний период.

Нарушение этого правила дает повод патрульному полицейскому право остановить автомобиль и вынести водителю-нарушителю предупреждение. Штраф за такое нарушение — не предусмотрен.

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