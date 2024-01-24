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Бесплатная юридическая помощь для переселенцев в Рени: как получить и куда обращаться

Бесплатная юридическая помощь для переселенцев в Рени: как получить и куда обращаться

Все, кто приехал в Ренийскую громаду из других регионов Украины вследствие военных действий, имеют право на бесплатную первичную и вторичную правовую помощь, которую оказывают юристы Ренийского бюро правовой помощи.

— Это может быть первичная помощь – консультации, разъяснения, в чем переселенцы часто нуждаются, поскольку оказались в незнакомом городе, — рассказывает помощник юриста Анастасия Паниогло. – Также переселенцы, как и другие льготные категории граждан, имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь: осуществление представительства интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; юристы Бюро могут составлять документы процессуального характера. В 2023 году к нам за правовой помощью обратились более сорока ВПО. Большинство из них нуждались в восстановлении утраченных документов.

— Например, переселенцы нередко обращаются с вопросами, как подтвердить трудовой стаж при оформлении пенсии, если документы остались на оккупированной территории или утрачены, – продолжает тему ведущий юрист Ренийского бюро Анжела Пенева. — К сожалению, были случаи, когда приходилось помогать устанавливать факт смерти родственника в зоне активных боевых действий, ведь там нет учреждений, которые дадут документ о смерти. Все эти вопросы решаются через суд, и мы в этом помогаем. Что касается проблемы начисления коммунальных платежей в местах, где идут боевые действия, то с ней к нам обратились в прошлом году четыре переселенца. Мы помогали им писать заявления, обращения, собрать пакет необходимых документов, доказывающих, что они проживают в Ренийской громаде. Каждый случай – индивидуален, и мы готовы помогать всем, кто приехал в Ренийскую громаду. Я всем говорю: спрашивайте нас обо всем, что интересует — услуги Бюро бесплатные.

Куда обращаться

Ренийское бюро правовой помощи находится по адресу: г. Рени, ул. 28 Июня, 125. 

Телефоны:

  • (04840) 4-02-71, 
  • 066 827 58 73,
  • (0800) 213-103 – горячая линия.

По средам, с 9.30 до 10.30, юристы ведут прием граждан в Ренийском горсовете на втором этаже.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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