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Когда выгоднее обращаться за пенсией?

Когда выгоднее обращаться за пенсией?

Размер будущей пенсии зависит не только от стажа и зарплаты, но и от времени назначения выплат. Преимущество в данном случае есть у тех, кто достигает пенсионного возраста в конце календарного года.

Напомним, что подать документы на пенсию потенциальный пенсионер может в течение трех месяцев со дня рождения. Размер выплаты может отличаться в зависимости от того, в какой период назначат пенсию – в конце уходящего года или в начале следующего.

Для определения заработной платы, которая учитывается при исчислении пенсии, применяется средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих обращению за назначением пенсии. Специалисты разъясняют: если показатель средней зарплаты за 2020-2022 годы окажется выше показателя за 2019-2021 годы (10846 грн 37 коп.), за назначением пенсии выгоднее будет обращаться в начале 2023 года.

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Фото: РБК-Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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