Документы о стаже — в горячей точке. Как быть?

«Поднимите такую тему, как оформление пенсии внутренне перемещенного лица по Списку №1. Это сейчас беспокоит многих работников, поскольку документы, подтверждающие страховой стаж, находятся на предприятии, где ведутся боевые действия. Как государство защищает такую категорию людей?

Владимир Камуз, письмо пришло по электронной почте»

Льготный стаж подтвердить сложнее

Проблема действительно приобретает огромные масштабы, но на данном этапе государство, по всей видимости, этим не особо занимается. В послевоенное время законодательство однозначно придется дорабатывать. Но некоторые нормы, помогающие подтвердить стаж, в том числе льготный, все-таки существуют. Ведь с подобными проблемами сталкивались и люди, которые работали до 2014 года на территориях, ставших впоследствии неподконтрольными. Даже если кто-то мог получить какие-то документы с той стороны для оформления будущей пенсии в Украине, то с печатями так называемых республик эти документы все равно бы никто не принял.

Дело в том, что льготный стаж подтвердить сложнее, чем обычный, даже в мирное время. А в военное время возникают сложности подтвердить не только льготный, но даже и обычный стаж, и в итоге можно вообще остаться без пенсии.

Напомним, что обычный стаж до 1 января 2004 года подтверждается трудовой книжкой и другими документами, а после указанной даты – данными об уплате страховых взносов из реестра персонифицированного учета. Для подтверждения льготного стажа, как правило, еще нужно предоставить справку с места работы, уточняющую особый характер работы, проведение аттестации рабочих мест и т.п. Хотя если предприятия оказались на оккупированной территории, то льготный стаж тоже может быть подтвержден данными, имеющимися в реестре застрахованных лиц. Но опять-таки за периоды после 2004 года.

Известно, например, что тысячи металлургов мариупольского комбината «Азовсталь» остались и без трудовых книжек, и без таких льготных справок. Доступа к документам на разбомбленном заводе нет. Похожая ситуация может сложиться и на других предприятиях Донбасса, в том числе на шахтах.

Что делать? В случае выезда из районов проведения боевых действий стараться взять с собой максимум документов. Хотя бы трудовую книжку. Но, увы, не у всех есть такая возможность, когда выезжаешь в экстремальных условиях.

К слову, часть предприятий уже успели, начиная с прошлого года, переслать оцифрованные копии трудовых книжек своих работников в Пенсионный фонд. Это существенно облегчает дело. Постепенный отказ от бумажных трудовых и переход на электронные книжки как раз показывает важность этого процесса. У таких людей вообще не должно быть никаких проблем с будущей пенсией.

Помогут справки, свидетели, комиссия

В этом году, чтобы назначить обычную пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь 29 лет обычного стажа. А, например, металлургу или шахтеру могут назначить пенсию в 50 лет при наличии 25 лет общего стажа, из которых не менее 10 лет по Списку №1. И тот, и тот стаж нужно подтверждать. Например, если человек работал исправно с 2004-го до 2022 года и платил взносы, то все это зачтут в общий стаж по данным персонифицированного учета. Но это всего 18 лет. А как доказать остальной стаж до 2004 года, если на электронную трудовую книжку человек еще не перешел? В ход пойдут и бумажная трудовая книжка, и архивные справки, и военный билет, и диплом об учебе и свидетельство о рождении ребенка (для женщин). Крайний случай – подтверждение стажа свидетельскими показаниями (есть особая процедура).

С льготными пенсиями еще сложней. Но при областных управлениях Пенсионного фонда работают специальные комиссии по подтверждению льготного стажа. Эти комиссии созданы для случаев, когда предприятие ликвидировано и человек не может предоставить справку, подтверждающую особый характер работы. С недавнего времени на этих комиссиях также занимаются рассмотрением документов с исправлениями или неточностями за время работы до 2004 года для выехавших с оккупированных территорий Донецкой или Луганской областей.

На рассмотрение комиссии подаются любые документы, которые прямо или косвенно могут подтверждать льготный стаж. Но, как видим, сейчас такие комиссии не решают в полной мере всех проблем, связанных с новым витком войны. Очень надеемся, что вскоре их полномочия будут расширены.

Сергей КОРОБКИН, независимый консультант