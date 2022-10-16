Когда уход за немощным человеком засчитывается в страховой стаж?

Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать? В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают со снижением пенсионного возраста тем, у кого есть вредный стаж. Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них – аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий? ПОДРОБНЕЕ

Страховой стаж: кто и как сможет его увеличить? В Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №7649. Он призван упростить механизм участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Кого это касается и зачем это нужно? ПОДРОБНЕЕ

Выбираем подгузники Goon В уходе за маленьким ребенком очень важно правильно подобрать подгузники. Гигиенические средства должны быть комфортными для малыша, не вызывать раздражений и сыпи, быстро впитывать физиологические отправления ребенка. ПОДРОБНЕЕ