Новости Одессы и Одесской области

Когда уход за немощным человеком засчитывается в страховой стаж?

Когда уход за немощным человеком засчитывается в страховой стаж?

Периоды ухода за лицами с инвалидностью или за пожилыми людьми, которые не способны к самообслуживанию, зачисляются в страховой стаж, но при определенных условиях. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно статье 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж относят периоды ухода за:

  • лицом с инвалидностью I группы;
  • ребенком с инвалидностью;
  • человеком, достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в постороннем уходе.

Периоды такого ухода в страховой стаж засчитывают при следующих условиях:

  • человек трудоспособен;
  • человек не работал в такой период;
  • человек получал в органах соцзащиты населения помощь или компенсацию в соответствии с законодательством.

Именно благодаря получению помощи или компенсации за уход человек и застрахован – страхователем является соответствующий орган соцзащиты.

Вас также может заинтересовать:

Фото из открытых источников

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать?
    Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать?

    В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают со снижением пенсионного возраста тем, у кого есть вредный стаж. Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них – аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Страховой стаж: кто и как сможет его увеличить?
    Страховой стаж: кто и как сможет его увеличить?

    В Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №7649. Он призван упростить механизм участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Кого это касается и зачем это нужно?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Электронный трудовой стаж: что надо знать?
    Электронный трудовой стаж: что надо знать?

    К лету 2026 года использование бумажных трудовых книжек должны полностью отменить. С этой целью разработано и постоянно совершенствуется законодательство об электронном учете стажа.
    Недавно мы информировали наших читателей о новшествах, которые были внесены в порядок подачи сведений для создания электронных трудовых книжек. Сегодня расскажем о том, что представляет собой электронная трудовая.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Выбираем подгузники Goon
    Выбираем подгузники Goon

    В уходе за маленьким ребенком очень важно правильно подобрать подгузники. Гигиенические средства должны быть комфортными для малыша, не вызывать раздражений и сыпи, быстро впитывать физиологические отправления ребенка.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как сделать полным неполный страховой стаж?
    Как сделать полным неполный страховой стаж?

    Общеизвестно, что в страховой стаж засчитывается только тот период, за который были уплачены страховые взносы. Но если человек работал неполный рабочий день или был принят на работу (уволен) не с первого дня календарного месяца, возникают проблемы с учетом страхового стажа. Как в таких случаях не потерять право на пенсию?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить