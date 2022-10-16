Когда уход за немощным человеком засчитывается в страховой стаж?

Периоды ухода за лицами с инвалидностью или за пожилыми людьми, которые не способны к самообслуживанию, зачисляются в страховой стаж, но при определенных условиях. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Согласно статье 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж относят периоды ухода за:
- лицом с инвалидностью I группы;
- ребенком с инвалидностью;
- человеком, достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в постороннем уходе.
Периоды такого ухода в страховой стаж засчитывают при следующих условиях:
- человек трудоспособен;
- человек не работал в такой период;
- человек получал в органах соцзащиты населения помощь или компенсацию в соответствии с законодательством.
Именно благодаря получению помощи или компенсации за уход человек и застрахован – страхователем является соответствующий орган соцзащиты.
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