Страховой стаж: кто и как сможет его увеличить?

В Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №7649. Он призван упростить механизм участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Кого это касается и зачем это нужно?

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Законопроектом предлагается следующее:

с 16 лет любой гражданин (кроме тех, кто уже получает пенсию) сможет заключить договор с Пенсионным фондом о добровольной уплате взносов. Сделать это можно будет, в том числе, с помощью мобильного приложения «Дія» или через портал электронных услуг Пенсионного фонда;

Сделать это можно будет, в том числе, с помощью мобильного приложения «Дія» или через портал электронных услуг Пенсионного фонда; человек сможет самостоятельно определить размер взносов и периодичность их уплаты ;

д оговор можно будет заключить и в пользу третьих лиц (то есть приобретать стаж не себе, а кому-то другому);

(то есть приобретать стаж не себе, а кому-то другому); есть также предложение позволить делать благотворительные пенсионные взносы в пользу конкретного пенсионера. Но тот, в чью пользу делаются отчисления, получит только 70% всей суммы, еще 30% уйдут в общий бюджет Пенсионного фонда.

Закон еще не принят и, как мы знаем, далеко не каждый законопроект доживает до своей реализации на практике. Если его все-таки примут, то никакого быстрого эффекта от этого не будет. Тем не менее, по замыслу авторов законопроекта, его целью является упрощение механизма добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Они хотят расширить круг лиц, имеющих право на такую услугу, и сделать сервис легче и удобней.

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Как можно купить стаж сейчас?

Чтобы понять, как будет, нужно понять, как есть сейчас. В Украине добровольное пенсионное страхование существует с 2004 года. Но эта услуга не является популярной. Мы уже писали ранее, что заключить договор на уплату страховых взносов можно в налоговой. Это могут сделать только трудоспособные лица, которые официально не работают. Например, человек работает неофициально или за границей. Такие люди имеют доходы, но не платят налоги или пенсионные взносы и, естественно, лишаются стажа. Вот для них и придумано добровольное страхование, которое, по сути, позволяет покупать стаж.

Заключить договор на уплату страховых взносов можно в налоговой. Это могут сделать только трудоспособные лица, которые официально не работают

Новшество заключается в том, чтобы позволить заключать такие договоры всем людям, в том числе и работающим. Так они могли бы увеличить размер взносов в Пенсионный фонд и, возможно, выиграть при выходе на пенсию, приобретя не только стаж, но и увеличив индивидуальный коэффициент зарплаты. К слову, некоторые пенсионеры тоже бы хотели принять участие в добровольном страховании, чтобы заполучить какие-то недостающие дни или месяцы стажа, которые бы существенно повлияли на их пенсию. Но этот вопрос менять не собираются: люди, вышедшие на пенсию, уже ничего изменить не могут.

Впрочем, не все и сейчас знают, что существует добровольное пенсионное страхование. А если и знают, то не особо спешат вкладывать свои деньги, не доверяют государству или просто не думают о будущем.

Напомним, что месяц стажа сегодня стоит 1430 гривен – это 22% от минимальной зарплаты (размер единого социального взноса). А если нужно купить стаж за прошлое время, то он будет стоить в два раза дороже (34 320 гривен будет стоить год стажа).

Иногда, кажется, что тратиться на это нет нужды. Кому-то года стажа может не хватить для назначения пенсии в положенный срок. Но если у человека есть более 30 тысяч гривен, то он может скромно прожить на эти деньги весь год и без пенсии. По сути, это и есть размер минимальной пенсии, который нужно отдать государству сегодня, чтобы оно тебе его выплатило завтра.

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Что касается возможности заключать договор о страховании через «Дію», то такая возможность – это, скорее, позитив. Да и портал электронных услуг Пенсионного фонда – это тоже очень удобно. Хотя есть нюансы. С одной стороны, такими передовыми технологиями электронного документооборота не могут похвастаться в других странах мира. С другой стороны, далеко не у всех украинцев элементарно есть смартфон, чтобы пользоваться такими сервисами.

Есть и этический вопрос, когда с помощью этих электронных приложений государство знает о каждом твоем шаге. Казалось бы, если ты добропорядочный гражданин, то бояться нечего. Но одно дело, когда новые технологии человеку в чем-то облегчают жизнь, а другое, когда завтра без этих технологий нельзя будет ступить и шагу.

Кто выиграет в итоге?

Очевидно, что главная суть проекта – увеличить поступления в бюджет. Хотя прямо об этом не говорится. Круг людей, имеющих право на добровольное страхование, расширят. Дополнительные средства от проекта начнут приходить сразу и покрывать выплаты нынешним пенсионерам. То есть быстрее всего от предлагаемого новшества должно выиграть государство. А вот вкладчики при этом не знают, какой получат дивиденд и получат ли вообще.

Проблема – в формуле расчета. Пенсия зависит от стажа и от зарплаты. У кого-то много стажа, но маленькая зарплата. В этом случае, по логике законодателя, можно будет увеличить самостоятельно взнос: по сути, добровольно платить больший налог в надежде на то, что этот процентик когда-нибудь положительно скажется на будущей пенсии. Но просчитать это наверняка сегодня невозможно. Никто не скажет точно, что если будешь отчислять столько-то, то получишь столько-то. Тем более, и законы у нас часто меняются, да и ситуация в мире, как видим, очень нестабильная.

Бывает наоборот, что доходы у человека хорошие, а стажа нет. Вот здесь добровольное страхование гораздо полезней и, как уже сказано выше, эта норма существует и сегодня, даже если изменения не примут. Откладывай хоть немножко со своих теневых доходов в Пенсионный фонд и гарантированно получишь в будущем от государства хотя бы минималку. Хотя тем, у кого средств достаточно, тому и пенсия не особо нужна. Но в жизни случается всякое, и к старости можно остаться и без работы, и без денег. В итоге очень часто мизерная, но гарантированная государством пенсия остается единственным источником существования.

Напомним, в следующем году в Украине хотят ввести базовый пенсионный доход.

Сергей Коробкин