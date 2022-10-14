Выплаты по уходу за пострадавшими на производстве: насколько выросли с 1 октября?

Министерство здравоохранения Украины намерено изменить подход при установлении инвалидности: уйти от системы медико-социальной экспертизы и перейти к европейским стандартам. Уже утвержден «Классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья».
Большей части украинцев субсидии на отопительный период, как и на неотопительный, переназначат автоматически. Это касается тех, кто ранее получал помощь государства на оплату коммунальных услуг. Таких семей, по данным Министерства социальной политики, около 2,5 миллиона.
В сентябре Кабмин принял постановление «О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины», которое значительно упрощает доступ к получению субсидий и льгот. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Что изменится и когда начнут действовать новые правила?
В Украине намерены расширить круг людей, которые понесли потери из-за войны и нуждаются в государственной поддержке. Кроме помощи внутренним переселенцам, будет введена еще и помощь жителям оккупированных территорий, а также другим украинцам, которые не имеют статуса переселенцев, но понесли немалый материальный ущерб из-за войны.
Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Согласно принятому Верховной Радой закону, работодатели будут получать компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) или части зарплаты из Фонда по безработице за трудоустройство определенных категорий граждан.
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