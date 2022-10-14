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Выплаты по уходу за пострадавшими на производстве: насколько выросли с 1 октября?

Выплаты по уходу за пострадавшими на производстве: насколько выросли с 1 октября?

С 1 октября увеличилась минимальная зарплата – с 6500 до 6700 гривен. В связи с этим пересчитали размер выплат по уходу за человеком с инвалидностью, который пострадал на производстве.

По информации Фонда социального страхования, с 1 октября выплаты составили:

  • за специальный медицинский уход – 6700 гривен в месяц (100% минимальной зарплаты);
  • за постоянный посторонний уход – 3350 гривен (50% минимальной зарплаты);
  • за бытовое обслуживание – 1675 гривен (25% минимальной зарплаты).

Пособия в новых размерах будут выплачены в ноябре.

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Фото: Зеркало недели

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Редакция ПРОФИЛЬ

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