Выплаты по уходу за пострадавшими на производстве: насколько выросли с 1 октября?

Установление инвалидности: что намерен изменить Минздрав? Министерство здравоохранения Украины намерено изменить подход при установлении инвалидности: уйти от системы медико-социальной экспертизы и перейти к европейским стандартам. Уже утвержден «Классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья». ПОДРОБНЕЕ

Правила назначения субсидий: что нового? Большей части украинцев субсидии на отопительный период, как и на неотопительный, переназначат автоматически. Это касается тех, кто ранее получал помощь государства на оплату коммунальных услуг. Таких семей, по данным Министерства социальной политики, около 2,5 миллиона. ПОДРОБНЕЕ

Субсидии и льготы в военное время: что изменится с 1 октября? В сентябре Кабмин принял постановление «О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины», которое значительно упрощает доступ к получению субсидий и льгот. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Что изменится и когда начнут действовать новые правила? ПОДРОБНЕЕ

Жителей освобожденных от рашистов территорий хотят поддержать материально В Украине намерены расширить круг людей, которые понесли потери из-за войны и нуждаются в государственной поддержке. Кроме помощи внутренним переселенцам, будет введена еще и помощь жителям оккупированных территорий, а также другим украинцам, которые не имеют статуса переселенцев, но понесли немалый материальный ущерб из-за войны.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная. ПОДРОБНЕЕ