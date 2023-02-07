Когда света в Одессе станет больше и город вернется к плановым отключениям?

Ситуация с электроснабжением Одессы остается критической. На утро 7 февраля 359000 абонентов по прежнему без света. Вернуть электричество в каждый дом и плановые графики обещают в ближайшие выходные.

Об этом сообщили в Одесской военной районной администрации.

Там сообщили, что по заявлению министра энергетики Украины Германа Галущенко, сейчас более 359 000 абонентов в городе Одесса и Одесском районе остаются без света.

Часть ремонтных работ на аварийных объектах энергетической инфраструктуры энергетики планируется завершить до конца недели. Когда работы выполнят, это позволит выйти на доаварийные графики: три через шесть часов (3/6).

При этом все больше объектов критической инфраструктуры переводят на питание от генераторов, а высвободившиеся электрические мощности направляют населению.

«По состоянию на сегодняшний день получили 82 генератора большой мощности как временное решение для уменьшения нагрузки электросетей на объекты критической инфраструктуры и передачи высвобожденных мощностей бытовым потребителям”, — сказал министр.

Также сообщается, что из государственного резервного фонда выделят 30 миллионов гривен на приобретение горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы мощных генераторов. Поставленных в город.

Ситуация с поставками электроэнергии в город стала критической после крупных аварий на трансформаторных подстанциях и высоковольтных линиях, питающих Одессу.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе борются с энергетическим кризисом.

Также мы сообщали, когда в Одессе ликвидируют последствия аварии на электрооборудовании.

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Фото: «Дзвін»; фото иллюстративное.