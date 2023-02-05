Одесса без света: когда ликвидируют последствия аварии?

Ситуация со снабжением Одессы электроэнергией – самая сложная в стране. Но работы по восстановлению повреждений после обстрелов и аварий продолжаются. К 10 февраля их должны закончить. Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Когда в Одессу вернут нормальный свет?

По его словам, до конца рабочей недели (пятница, 10 февраля) должны закончиться работы по восстановлению пострадавших в Одесской области энергетических объектов.

Это даст значительное улучшение ситуации для потребителей электроэнергии.

По его Кудрицкого, сегодня было проведено заседание штаба под председательством премьер-министра с участием руководителей организаций, которые вовлечены в ликвидацию последствий вчерашней аварии, уже разработан алгоритм действий и ведутся работы.

Причины аварий электрооборудования в Одессе

«Авария является следствием прямой кампании против украинской энергетической системы, которую ведет РФ. Это — следствие того, что несколько раз поврежденное оборудование исчерпало свой технический ресурс, — сказал Кудрицкий.

По словам руководителя НЭК, такое оборудование после многочисленных повреждений имеет большее количество отказов. И серия атак российских агрессоров на энергосистему страны сказывается на ней и после самих атак.

Как будут возвращать свет одесситам

Сейчас около 300 тысяч абонентов имеют ограниченное электроснабжение. По состоянию на вчера, 4 февраля, график отключений был 2/12, где 2 часа люди были со светом и 12 без света. Ожидается, что график будет смягчаться сначала до схемы 2/10 и потом 2/8.

Еще вчера без света были 500 тысяч абонентов. За сутки удалось вернуть электроэнергию в 200 тысяч квартир и домов.

В настоящее время основная проблема не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве.

Напомним, что в Одесскую область свозят мощные генераторы для подключения объектов критической инфраструктуры.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что энергетики обещают вернуть свет в каждый одесский дом уже сегодня, 5 февраля.

Напомним, утром 4 февраля на подстанции в селе Усатово произошла масштабная авария с пожаром – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время последней ракетной атаки. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.

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