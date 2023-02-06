Как Одесса борется с энергетическим кризисом, рассказали в Одесской ОВА

Ремонт поврежденных подстанций в Одессе идет без перерывов. Чтобы освободить больше мощностей для населения, все больше объектов критической инфраструктуры подключают к генераторам.
Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Вот главные тезисы из его сообщения:
- Бригады на объектах работают непрерывно и планируют завершить часть ремонтных работ уже в конце этой недели.
- Областные власти проводят проверку надлежащей работы «Пунктов несокрушимости» и обеспечение их необходимым имуществом.
- Все больше мощных генераторов поступает в область и критическая инфраструктура запитывается от них.
- Это позволит высвободить мощности и направить их на увеличение электроснабжения бытовых потребителей.
- Областной бюджет оплатит топливо для этих генераторов. Также деньги на топливо поступят из государственного фонда.
Напомним, что ситуация с электроснабжение Одессы стала критической после аварии на подстанции Усатово 4 февраля, которая питала город электроэнергией. После этого без света остались более 500 тысяч абонентов.
Причиной аварии стал износ оборудования, вызванный постоянными обстрелами из россии и повреждениями оборудования, к которым эти обстрелы привели. Последняя такая разрушительная атака была проведена врагом 26 января.
Часть ремонтных работ энергетики планируют завершить до 10 февраля. Это позволит вернуться к плановым графикам отключения света.