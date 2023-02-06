Как Одесса борется с энергетическим кризисом, рассказали в Одесской ОВА

Ремонт поврежденных подстанций в Одессе идет без перерывов. Чтобы освободить больше мощностей для населения, все больше объектов критической инфраструктуры подключают к генераторам.

Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Вот главные тезисы из его сообщения:

Бригады на объектах работают непрерывно и планируют завершить часть ремонтных работ уже в конце этой недели.

Областные власти проводят проверку надлежащей работы «Пунктов несокрушимости» и обеспечение их необходимым имуществом.

Все больше мощных генераторов поступает в область и критическая инфраструктура запитывается от них.

Это позволит высвободить мощности и направить их на увеличение электроснабжения бытовых потребителей.

Областной бюджет оплатит топливо для этих генераторов. Также деньги на топливо поступят из государственного фонда.

Напомним, что ситуация с электроснабжение Одессы стала критической после аварии на подстанции Усатово 4 февраля, которая питала город электроэнергией. После этого без света остались более 500 тысяч абонентов.

Причиной аварии стал износ оборудования, вызванный постоянными обстрелами из россии и повреждениями оборудования, к которым эти обстрелы привели. Последняя такая разрушительная атака была проведена врагом 26 января.

Часть ремонтных работ энергетики планируют завершить до 10 февраля. Это позволит вернуться к плановым графикам отключения света.