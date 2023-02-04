Отключения света 4 февраля: электричества можно не ждать?

В Одессе и Одесской области 4 февраля снова действуют экстренные отключения света. Кроме того, ситуация осложнилась из-за аварии и пожара на электроподстанции в селе Усатово. Поэтому, когда дадут свет, пока не ясно.

В Одессе 4 февраля без света остались Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района области. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Причина – не только продолжающиеся экстренные отключения электричества, но и масштабная авария на одном из объектов энергетической инфраструктуры. Без света остались не только бытовые потребители, но объекты критической инфраструктуры.

Телеграм-каналы сообщают, что после аварии начался пожар на электроподстанции в селе Усатово. По сообщению Одесской военной администрации, на объекте развернута спасательная операция, работают сотрудники ГСЧС и энергетики.

Однако ситуация серьезная. Но специалисты делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии в регион. При этом точного времени не называют.