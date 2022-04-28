Рецензии пишут читатели: в Одесской научной библиотеке стартовал конкурс «Книголюб – 2022»

Одесские библиотеки к радости книголюбов вновь открыли свои залы для посетителей. «Литература требует не только талантливого писателя, но и талантливого читателя» – утверждал великий Гете. И потому, несмотря на рашистскую агрессию, в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) начался традиционный конкурс читательских рецензий «Книголюб – 2022».

Стартовал конкурс 27 апреля. Именно в этот день в 1830 году отрылась Одесская публичная библиотека, книжное собрание которой стало основой легендарной одесской «сокровищницы знаний».

Конкурс читательских рецензий впервые был проведен в 2011 году в рамках XII выставки-форума «Украинская книга на Одесщине». Он стал партнерским проектом Одесской национальной научной библиотеки и общественной организации Ротари клуб «Одесса-Ришелье».

По словам генерального директора ОННБ Ирины Бирюковой, в конкурсе активно принимали участие не только одесситы, но и читатели из других городов Украины, из-за рубежа.

А в этом году он должен стать еще шире. К проекту присоединились Одесская областная организация Национального союза писателей Украины и Одесская областная библиотека для юношества им. Маяковского.

– Миссия этого проекта – вернуть интерес к чтению книг, вернуть в библиотеки читателей, – рассказал один из инициаторов конкурса и его спонсор, доцент Одесской национальной морской академии Виктор Денисов. – Я живу в доме, где есть паркинг. И во время воздушной тревоги туда спускаются все жители. Вместо того чтобы общаться – «втыкаются» в смартфоны. В прошлом году я решил подписаться на газету «Одесская жизнь». Приношу газеты с собой в паркинг – показываю. Люди берут, читают. Потом эти газеты «бродят» в течение недели по соседям, консьержкам, парковщикам. А затем возвращаются с благодарностью.

Человек, находясь в интернете, загружен лишней информацией, которая ему не нужна, считает Денисов. И разобраться в этом потоке ему тяжело. А когда приходит в библиотеку, общается со специалистами, которые могут посоветовать нужную литературу. Если же читатель на прочитанную книгу рецензию напишет – сам приобщится к литературному труду. И многие читательские суждения – очень интересны и полезны.

– В процессе конкурса наши читатели делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах. А мы хотим помочь, чтобы их рецензии прозвучали. Чтобы, прочитав их, люди захотели и книгу прочесть, получить новые знания – и стать сильнее, – поделилась Ирина Бирюкова. – В этом – наше сопротивление внешним обстоятельствам тем оружием, которое у нас есть. Для нас важно переступить через страх, через трудности – собраться и продолжить нашу одесскую традицию.

Одесская национальная научная библиотека не прекращала работу ни на один день. Хотя в основном ее здании на Пастера, 13 сегодня читателей не обслуживают – из соображений безопасности персонала и посетителей. Так что работать приходилось онлайн. Но такими услугами воспользоваться, к сожалению, могут не все читатели. Потому по адресу Филатова, 1 был открыт читальный зал библиотеки. Здесь есть подписка на периодические издания – популярные одесские и всеукраинские, можно воспользоваться компьютером. А накануне был открыт и персональный абонемент – читатели смогут брать книги на дом. Проводят в библиотеке и консультационные встречи с переселенцами, вынужденными бежать от рашистской агрессии.

– Мы хотим быть полезными, – говорит Ирина Бирюкова.

Об условиях конкурса читатели могут узнать на сайте ОННБ в разделе «Конкурс читательских отзывов «Книголюб» и на странице библиотеки на Facebook.

В этом году конкурсантам представлено более 50 книг, выпущенных украинскими издательствами, которые стали победителями престижных литературных конкурсов, национальных и международных премий. Для написания рецензий будут предложены книги для детей и взрослых, научные труды, поэзия и публицистика.

Замечательно, что традиция читательских рецензий сохраняется, считают организаторы конкурса: она очень важна и для читателей, и для писателей.