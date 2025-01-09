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Метапневмовирус: в Одесской области подтверждено 7 новых случаев заражения

Метапневмовирус: в Одесской области подтверждено 7 новых случаев заражения

В текущем эпидсезоне в Одесской области зафиксировано уже 7 случаев инфицирования метапневмовирусом, из которых 5 — у детей. Обошлось без тяжелых и летальных случаев.

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Такие данные по состоянию на 5 января публикует пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

В прошлом эпидсезоне 2023-2024 годов в области лабораторно подтверждено 28 случаев, 60% из которых — у детей. Сообщается, что было исследовано 444 образца биоматериала, из которых положительными на метапневмовирус были 120 образцов.

Инфицирование метапневмовирусом обычно вызывает симптомы, похожие на простуду: насморк, кашель, повышенную температуру. Медики отмечают, что заболевание чаще имеет легкую форму, но может быть тяжелым с развитием дыхательной недостаточности.

Специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет. Лечение обычно направлено на облегчение симптомов.

Главные правила, которые помогут избежать распространения болезни: заболел — сиди дома и чаще мойте руки.

Новости о возникновении метапневмовирусной инфекции вызвали обсуждения во всем мире. За последние несколько дней в Китае произошел внезапный всплеск респираторных заболеваний, вызванных метапневмовирусом. Это напоминает события в начале пандемии COVID-19. Однако в нашем регионе тенденции к развитию вспышки метапневмовируса не наблюдается, отмечают медики.

 

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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