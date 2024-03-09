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Живая память: историческая Шевченкиана в «Старой Одессе» (фоторепортаж)

Живая память: историческая Шевченкиана в «Старой Одессе» (фоторепортаж)

В день рождения Тараса Шевченко корреспондент «Одесской жизни» прошлась вместе с другими одесситами уголками старинной одесской Шевченкианы. Одесская Шевченкиана? Кобзарь ни разу не был в Одессе… Да, но старинные открытки, книги и работы мастеров рассказывают нам, как хранилась живая память о Шевченко в нашем городе.

Все это издано в Одессе

Пройтись уголками одесской Шевченкианы… Возможно ли это? Да, возможно, если посетите Кофейню-музей «Старая Одесса». Здесь, в небольшом, но таком наполненном самой историей Музее собрано много аутентичных экспонатов!.. Но мы сегодня – о Шевченко.

Шевченко и Одесса

Тихонько спускаюсь по лестнице, открываю двери – и первое, что вижу в музее сегодня, в день рождения нашего Кобзаря – малоизвестный (для меня до сих пор – совершенно неизвестный) портрет одесского художника Владимира Заузе…

Редкий портрет Шевченко

Портрет Шевченко Владимира Зауде

А рядом – старинные открытки, книги с иллюстрациями… И все это посвящено нашему Шевченко. И все это издано в Одессе.

Обратите внимание: все это – чудом сохранившееся, аутентичное и, повторюсь, малоизвестное. Главное – все живое, и напоминает, как в Одессе хранили память и чествовали Кобзаря.

Как чествовали Кобзаря в Одессе

Шевченко: издано в Одессе
Шевченко, иллюстрации
Иллюстрации к книгам Шевченко
Книги Шевченко, изданные в Одессе

Боже, только подсчитать, сколько лет исполнилось этой открытке, которая была издана в Одессе еще в 1911 году! И, конечно, прочесть надпись на обороте – на украинском…

Шевченко на старинной открытке

Эта открытка была издана в Одессе в 1911 году

Шевченко на старинной открытке, обратная сторона

Обратная сторона открытки 1911 года

Портрет Кобзаря в единственном экземпляре

Да, мне посчастливилось даже подержать в руках рекламную открытку одесского торгового дома Ивана Маха с портретом Шевченко. Настоящий раритет! Это «живая» открытка, даже не открытка, а рисунок с изображением Кобзаря. Он существует в единственном экземпляре!

Шевченко на уникальной открытке

Эта открытка существует в единственном экземпляре

– Тарас Григорьевич даже собирался жить в Одессе… Но не случилось. Считал наш город носителем и продолжателем казацких традиций. Да, не пришлось поэту побывать в нашем городе. Но в Одессе жили его настоящие друзья, которые присылали ему краски, бумагу, книги, сюда приходили его письма, – рассказывают основатели «Старой Одессы» Ольга и Петр Манелисы.

Листаю страницы изданной в Одессе книги (1914 год издания), посвященной Шевченко. Странное название – «Берегите могилы». Надо понимать как «Берегите память»… Впечатляет все, особенно черно-белые иллюстрации о детстве и жизни поэта…

Шевченко, старинная книга

В Музее «Старая Одесса» все сегодня так, словно прикасаешься к страницам бытия и творчества Тараса Шевченко.

Потому что все сделано с какой-то особой любовью к истории, к людям. К самой жизни…

В одесском музее-кафе "Старая Одесса"
Шевченко и Одесса
Шевченко и Одесса2
Одесская Шевченкиана

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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