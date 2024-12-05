В Одессе во время ремонта трубы котельной пытались мобилизовать рабочих

Об этом рассказал во время сессии Одесского городского совета городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, инцидент произошел во время недавнего ремонта трубы котельной.

— У нас стоит кран такой мощности, выполняются такие работы, которые не выполняет никто в Украине. Потому что у нас одна труба упала, а другая, не буду сейчас говорить какая, находится в аварийном состоянии и никто этого не делал ни в советское время, ни в годы независимости. Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они приехали и забегают в котельную от ТЦК и наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. И мы потратили трое суток, чтобы в конце концов забрать тех работников, чтобы ремонтировать трубу, — рассказал мэр.

Он также отметил, что каждый день сотрудники ТЦК останавливают бригады коммунальщиков и направляют в военкоматы. В частности, уже мобилизованы несколько работников аварийных бригад для ремонта лифтов.

Из-за изменений в 76 постановление Кабмина город не может в полной мере забронировать работников ЖКС, коммунальных предприятий. Чтобы не произошел коммунальный коллапс, необходимо учесть эту потребность и сфокусировать вопрос бронирования таких работников, сообщили во время сессии.