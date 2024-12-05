Новости Одессы и Одесской области

В Одессе во время ремонта трубы котельной пытались мобилизовать рабочих

В Одессе во время ремонта трубы котельной пытались мобилизовать рабочих

В Одессе сотрудники ТЦК ежедневно забирают коммунальщиков ремонтных бригад, из-за чего в городе не хватает специалистов. Так, недавно пытались мобилизовать приглашенных муниципалитетом специалистов для ремонта 130-метровой трубы котельной. 

Об этом рассказал во время сессии Одесского городского совета городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, инцидент произошел во время недавнего ремонта трубы котельной.

— У нас стоит кран такой мощности, выполняются такие работы, которые не выполняет никто в Украине. Потому что у нас одна труба упала, а другая, не буду сейчас говорить какая, находится в аварийном состоянии и никто этого не делал ни в советское время, ни в годы независимости. Мы привлекли кран, заплатили огромные деньги, привлекли специалистов, которых не так уж и много в Украине. Они приехали и забегают в котельную от ТЦК и наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. И мы потратили трое суток, чтобы в конце концов забрать тех работников, чтобы ремонтировать трубу, — рассказал мэр.

Он также отметил, что каждый день сотрудники ТЦК останавливают бригады коммунальщиков и направляют в военкоматы. В частности, уже мобилизованы несколько работников аварийных бригад для ремонта лифтов.

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Из-за изменений в 76 постановление Кабмина город не может в полной мере забронировать работников ЖКС, коммунальных предприятий. Чтобы не произошел коммунальный коллапс, необходимо учесть эту потребность и сфокусировать вопрос бронирования таких работников, сообщили во время сессии.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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