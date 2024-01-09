Как не лишиться прав на земельный участок: советы нотариусов

Как напомнили в Отделении Нотариальной палаты Украины в Волынской области, согласно статье 13 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)» установлено правило, что в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка.

Как оформить право собственности на земельный участок

Чтобы оформить право собственности на землю, необходимо:

подать в сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположен участок, заявление о передаче в собственность земельного участка и предоставление разрешения на разработку документации по землеустройству об установлении границ участка;

обратиться в землеустроительную организацию, чтобы разработать проектную документацию по землеустройству и установление границ земельного участка;

обратиться в центр предоставления административных услуг с заявлением о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера;

обратиться в соответствующий местный совет, чтобы утвердить разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность;

обратиться в центр предоставления админуслуг, нотариусу для проведения государственной регистрации права собственности на сформированный земельный участок и получить выписку о регистрации права собственности на землю.

Как унаследовать земельный участок

В то же время нотариусы объясняют: если право на земельную долю (пай) и соответствующий сертификат принадлежит умершему лицу, такое право необходимо сначала унаследовать.

В этом случае наследникам следует обратиться с соответствующим сертификатом и свидетельством о смерти владельца сертификата к нотариусу для получения полной и всесторонней консультации по порядку наследования и свидетельства о праве на наследство на землю.

С таким свидетельством и сертификатом наследник должен обратиться в соответствующий сельский (поселковый или городской) совет, на территории которого расположен участок, и выполнить вышеуказанные действия.

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