Каким необычным видом туризма может удивить Одесская область

Есть мнение, что Одесская область может удивить туристов только пляжным отдыхом, посещением ночных клубов и ресторанов. Но в Агентстве регионального развития считают, что наш регион может удивить своим колоритом, традициями и культурой. Ранее мы писали о развитии экотуризма, который сейчас может начать стремительно развиваться в громадах нашего региона.

Так, на брифинге Ukraine Media Center Odesa сотрудница Агентства Елена Иванова заявила, что в Одесской области планируют развивать туризм из-за переосмысления «самоидентификации» громад.

То есть, каждая территориальная громада имеет свои историю, традиции, культуру, особенности развития, делающие ее уникальной. “Самоидентификация” – это процесс выявления этих особенностей и дальнейшее их использование для развития территории. Мы писали раннее, как туризм влияет на развитие экономики.

Елена Иванова добавила, что у нас очень много колорита, есть много интересных мест, о которых не знают одесситы. Сейчас начинаются исследования по этому поводу. В Одесской области есть уникальные села, которые сформированы как немецкая или швейцарская колония. А сейчас очень актуально побратимство между городами.

По ее словам, каждая громада должна разработать свой стратегический план восстановления, в том числе и туристической отрасли. Затем эти проекты будут попадать на единую платформу и финансироваться в рамках государственной программы восстановления.

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