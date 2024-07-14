Які медпослуги безкоштовні, а за які доведеться заплатити?

Які медпослуги безкоштовні, а за які доведеться заплатити?

«Одеське життя» вже не раз розповідала про те, які послуги у медустановах є безкоштовними, причому не лише у державних, а й у приватних. Проте не всі послуги компенсуються державою.
Нещодавно Кабмін своєю постановою №781 від 5 липня 2024 року (набуде чинності 1 січня 2025 року) визначив перелік платних послуг.

У яких випадках треба платити за медичні послуги?

  1. При зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення не потрібне).
  2. У разі надання послуг за договорами з юридичними особами.
  3. В установах охорони сектору безпеки та оборони і Держуправління справами тим, хто не входить до прикріпленого контингенту.
  4. Якщо медпослуги не входять до Програми медгарантій.

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Які послуги оплачуються додатково

Додатково оплачуються:

  • медпослуги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);
  • самостійний вибір лікаря в стаціонарі;
  • перебування у палаті з підвищеним комфортом.

Оплата послуг здійснюватиметься за чітко визначеним тарифом.

Також МОЗ зобов’язало лікарні оприлюднити повну інформацію з переліком платних та безкоштовних послуг на офіційних сайтах та інформаційних стендах у медзакладах.

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