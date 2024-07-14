Які медпослуги безкоштовні, а за які доведеться заплатити?

У яких випадках треба платити за медичні послуги?

При зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення не потрібне). У разі надання послуг за договорами з юридичними особами. В установах охорони сектору безпеки та оборони і Держуправління справами тим, хто не входить до прикріпленого контингенту. Якщо медпослуги не входять до Програми медгарантій.

Які послуги оплачуються додатково

Додатково оплачуються:

медпослуги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);

самостійний вибір лікаря в стаціонарі;

перебування у палаті з підвищеним комфортом.

Оплата послуг здійснюватиметься за чітко визначеним тарифом.

Також МОЗ зобов’язало лікарні оприлюднити повну інформацію з переліком платних та безкоштовних послуг на офіційних сайтах та інформаційних стендах у медзакладах.

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