Які медпослуги безкоштовні, а за які доведеться заплатити?

«Одеське життя» вже не раз розповідала про те, які послуги у медустановах є безкоштовними, причому не лише у державних, а й у приватних. Проте не всі послуги компенсуються державою.
Нещодавно Кабмін своєю постановою №781 від 5 липня 2024 року (набуде чинності 1 січня 2025 року) визначив перелік платних послуг.
У яких випадках треба платити за медичні послуги?
- При зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення не потрібне).
- У разі надання послуг за договорами з юридичними особами.
- В установах охорони сектору безпеки та оборони і Держуправління справами тим, хто не входить до прикріпленого контингенту.
- Якщо медпослуги не входять до Програми медгарантій.
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Які послуги оплачуються додатково
Додатково оплачуються:
- медпослуги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);
- самостійний вибір лікаря в стаціонарі;
- перебування у палаті з підвищеним комфортом.
Оплата послуг здійснюватиметься за чітко визначеним тарифом.
Також МОЗ зобов’язало лікарні оприлюднити повну інформацію з переліком платних та безкоштовних послуг на офіційних сайтах та інформаційних стендах у медзакладах.
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