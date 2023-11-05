Если близкий человек пропал без вести: куда обращаться?

В таком случае необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся розыском. В частности, обратиться:

в полицию, подав соответствующее заявление в ближайшее подразделение или позвонив по номеру 102 ;

; в НИБ на круглосуточную «горячую линию» по телефону 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65) или через чат-боты в «Телеграм» или «Вайбер». А также – написав на электронную почту: [email protected], или в мессенджер на Фейсбук-странице, или заполнив онлайн-форму на сайте НИБ;

(для звонков из-за границы или через чат-боты в «Телеграм» или «Вайбер». А также – написав на электронную почту: [email protected], или в мессенджер на Фейсбук-странице, или заполнив онлайн-форму на сайте НИБ; на «горячую линию» Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по телефону 0800-103-333.

Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Кроме того, можно позвонить в Международный Комитет Красного Креста по телефону 0800-300-155.

Если ваш близкий человек – военнослужащий, также следует обратиться:

в командование воинской части, где человек проходил службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования;

в территориальный центр комплектования (военкомат), в котором человек был призван на военную службу, чтобы получить необходимую информацию.

Фото РБК Украина