Новости Одессы и Одесской области

Если близкий человек пропал без вести: куда обращаться?

Если близкий человек пропал без вести: куда обращаться?

Во время войны нередки случаи, когда украинцы теряют связь со своими родными и близкими людьми. О том, как действовать, если близкий человек пропал без вести, рассказали в Национальном информационном бюро (НИБ) при Министерстве реинтеграции.

В таком случае необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся розыском. В частности, обратиться:

  • в полицию, подав соответствующее заявление в ближайшее подразделение или позвонив по номеру 102;
  • в НИБ на круглосуточную «горячую линию» по телефону 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65) или через чат-боты в «Телеграм» или «Вайбер». А также – написав на электронную почту: [email protected], или в мессенджер на Фейсбук-странице, или заполнив онлайн-форму на сайте НИБ;
  • на «горячую линию» Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по телефону 0800-103-333.

Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Кроме того, можно позвонить в Международный Комитет Красного Креста по телефону 0800-300-155.

Если ваш близкий человек – военнослужащий, также следует обратиться:

  • в командование воинской части, где человек проходил службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования;
  • в территориальный центр комплектования (военкомат), в котором человек был призван на военную службу, чтобы получить необходимую информацию.

Читайте также: Пропала связь с военнослужащим: куда обращаться?

Фото РБК Украина

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить